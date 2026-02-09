红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮

位于红磡的房协公屋家维邨，一张呼吁住户保持环境安静的通告，竟然召唤真人指名道姓地请「刘家荣」收声？网民看真中文版后发现当中的跷妙之处，结果爆笑收场。详情见下图及下文：

红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场逐张睇↓↓↓↓

楼主：长知识

楼主日前在社交平台Threads以「食字」为题上载相片发出隐藏文字的防剧透帖文，留言指「心谂点解会出Notice（通告）指名道姓叫Ka Wing Lau安静」。

剧透后见到后续，楼主开估「点知原来Lau = 楼，一直以为叫Estate（邨）／House（楼），又长知识」。

广东话并音直译

相中见到英文版通告的标题写著「Ka Wing Lau Please Maintain Quiet」（Ka Wing Lau请保持安静），当中的「Ka Wing Lau」，像英文姓氏放后的写法。

而翻查房协网页，家维邨英文名以广东话并音直译为「Ka Wai Chuen」，「家荣楼」也直译作「Ka Wing Lau」。

网民爆笑：有几嘈先会开名？

网民看过楼主帖文恍然大悟后也爆笑回应，指「有几嘈先会开名？」、「睇嚟刘家荣真系好嘈要开名」、「我看了好几次才反应过来」，并笑著劝吁「刘家荣请你静啲👮🏻‍♂️」「静啲啦刘家荣」、「住家荣楼嘅刘家荣😹」。

有网民译了另一名字「刘嘉颖」，扬言「刘家荣表示：一定系我嘈？唔俾系刘嘉颖嘅咩？」。有网民更加形容这个是「Ka Wing Lau 围炉Post（帖文）😂😂」、「全部Ka Wing Lau躺著也中枪」，有人甚至大方上载身份证截图表明是「刘家荣」真身。

还是有人正经地指「其实香港好多“楼“嘅正式英文名称会用Lau…唔好大惊小怪…」。

资料来源：justin_0926_＠Threads

相关阅读：

葵青公屋罕见「全广东话口语」房委会通告 「近排我哋收到...」为1事大破格 房署：行文应用书面语已提醒有关职员注意

公屋「查天花」通告吓坏街坊 事主疑新型诈骗 真相竟是...

慈云山公屋凌晨停电房署报警 「异常」通告掀热议 署方回应揭调查详情