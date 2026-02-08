九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮

九龙城城南道变城「蓝」道，铺设的蓝色马路劲抢眼，有市民路经现场被惊艳到，拍照上网查问「唔知系咪因为工程关系」，网民神通广大知道事件内情，答案原来跟天空有关。详情见下图及下文：

九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关逐张睇↓↓↓↓

楼主：路面油上全蓝色

楼主日前在社交平台Threads以「散步日常」为题上载相片发帖，留言指「上星期经过九龙城城南道，唔知系咪因为工程关系，连路面都油上全蓝色好靓」。

回应的网民也好奇，跟楼主同问，表示「几特别」、「同工程有咩关系，有冇人知？」。另有网民也目睹这奇景，上载相片指「我今日行经都影低咗想上Threads问，结果碌到你已经问咗」；有人则还原时序，指「去食糖水泰国嘢见到，应该有几星期了」。

网民：会唔会系整类似步行街

网民对蓝色路面的用途充满好奇。有人猜测「会唔会系整类似步行街𠮶啲fd（朋友）？」，也有网民因应蓝地，联想到「搅临时网球场」、「可以做网球场」、「篮球场咁」、「可以打篮球」、「好似篮球场」、「以为运动场跑道」、「🏃🏽‍♀️‍➡️🏃🏽‍♀️‍➡️🏃🏽‍♀️‍➡️ 件事好跑步径㖞 😂 跑友表示忍唔住系上面跑转」。

有人更大玩食宇，把「城南道」与「城蓝道」联想起来，指「城蓝道，所以油蓝色」。还有人猜测可能「准备做特效？」、「拍戏？蓝布？」。

网民知情：重建活化一部分

有知内情的网民则上载市区重建局网页——「行政总监网志」的截图，指蓝色马路是「重建活化」的一部分，另有人建议「应该重建完先上蓝色，仍然进行中嘅工程只会搅到污糟晒蚀晒」。

市建局于2022年5月启动九龙城衙前围道／贾炳达道发展计划，跟据市建局的介绍，九龙城「龙城」区，会「以蓝色的防滑钢砂重铺部分车路，以营造天空投射在地面的效果，重拾旧时居民仰望天空，目睹飞机滑过上空的回忆」。

有关「龙城」区的市建局「行政总监网志」：

2024年5月19日

以多元化手法更新「龙城」区 冀成为全球「最型格社区」之一 擦亮「最佳旅游地」招牌

2024年5月5日

市建局展开九龙城衙前围道项目收购程序 为营运者提供回迁或过渡方案 保存地区特色

资料来源：comeonjames1＠Threads



相关阅读：

新蒲岗厂厦天台离奇惊现无边际巨型泳池？ 醒目网民解构一池蔚蓝原因