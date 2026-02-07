天文台「猫台长」晒太阳 曝光总部神秘大草棚 天文台爆料棚内有「两球」嘢｜Juicy叮

天文台昨日（6日）晒出「猫台长」日光浴的玉照惊艳网民，提醒快将降温之余，还同时曝光了总部内那个神秘大草棚，更爆出棚内有「两球」嘢。详情见下图及下文：

天文台「猫台长」晒太阳 曝光总部神秘大草棚 天文台爆料棚内有「两球」嘢逐张睇↓↓↓↓

天文台草棚对出空地摊现猫踪

香港天文台昨日（6日）在社交平台facebook专页以「好晒呀喵🐈‍」为题上载相片发帖，指「呢两日比早排暖咗啲，连日头都晒咗好多🌞，平时四围走嘅猫猫都喺太阳下变得懒洋洋🥱，喺#天文台草棚对出嘅空地摊下先…」

天文台续指，「不过听日（今天，7日）风势逐渐增强，夜晚气温显著下降⤵️，星期日同星期一最低气温喺13℃左右」，提醒市民「记得著返件外套啦🧥～想紧贴天气变化，就学猫猫download（下载）返『#我的天文台』App睇下啦😼」。

网民：天文台猫台长好得意

黑猫亮相网民惊喜万分，指「天文台原来会留意猫猫」、「天文台猫台长好得意，识得趁回暖摊下晒太阳」、「只猫好懒洋洋、享受、舒服咁晒太阳，好羡慕佢啊！」，并纷给予其「荣誉台长」、「猫台长」、「台长大人！」、「天文喵，台长黑猫😍」等尊称。

不少人更关心到猫咪的福利，查问「黑台长，有冇人喂同俾返个名牌佢？」、「天文台同事有冇喂猫猫㗎😊」。有人则直接问「只Black cat（黑猫）叫咩名？」，甚至自行命名为「黑豹」，并笑言「猫咪肯定无茶防晒啦。而家晒到黑蚊蚊」。

还有网民戏称这位天文台「员工」为「捕鼠大臣」或「天文台首席捕鼠大臣🙌🏻」，肯定了牠在天文台的「职责」。

天文台草棚有咩用？

天文台还在回应栏，上载「九天天气预测」和「天文台草棚有咩用？」的连结。

天文台早年在＜「草棚」下的温度计＞的文章内讲解总部大草棚的作用，指天文台开放日时，「很多市民都喜欢在那座历史悠久的1883大楼前驻足观赏与拍摄，同时亦有不少人对大楼旁边草地上那个大草棚感兴趣」。

棚内放置干球与湿球温度计

天文台续指，「这个草棚正式名称为『温度表棚』，棚内放置了干球温度计与湿球温度计，是量度气温和计算相对湿度的重要工具。

两款温度计可谓各司其职，其中干球温度计用来直接量度温度，至于相对湿度则是根据干球与湿球温度计的温度差距计算。将温度计放在草棚下是要避免温度计直接受太阳照射或风雨影响，并可让周围的空气自由流通，这样才能反映真实的气温。

温度表棚是热带地区用作遮盖温度计的草棚，天文台总部在1912年起开始使用。棚上铺有藤席和棕榈叶，一般来说每隔大约5年便会按需要修补或重铺。由于温度表棚体积较大，现时只在天文台总部设置，分布于各区的自动气象站则采用较常用的『百叶箱』来放置温度计」。

