港铁大妈自制关爱座？ 豪华靓凳奇迹与车厢融为一体 网民羡慕：唔使同人争位｜Juicy叮

一名大妈自备豪华靓凳搭港铁，放于车门旁的座椅奇迹地与车厢融为一体，网民嘲笑做法好比「自己整嘅关爱座」之余，也有人形容这位是VIP（贵宾），羡慕「商务座位」「自成一坐🤣」，「唔使同人争位😂😂」。详情见下图及下文：

港铁大妈自制关爱座？ 豪华靓凳奇迹与车厢融为一体逐张睇↓↓↓↓

网民：睇咗一阵先发觉唔系地铁位

楼主早前在社交平台Threads以「Chill（悠闲）到」为题上载短片发帖。片中见到现场为观塘线往黄埔方向一列列车上，大妈舒适地坐著的靓椅，有扶手、有厚靠背，还有坐垫。

靓椅放在车门侧玻璃屏风旁的空位尺寸刚刚好，边坐边看手机的大妈看起来没有违和感，连身旁的乘客也神态自若，似乎没有感到大妈的突兀。难怪有网民表示「我睇咗一阵先发觉唔系地铁位🤣」，并指大妈坐得「舒服」、「好自然」。

网民：自成一坐

这张「自携商务座」的照片让不少网民大感惊讶，有人以简单的「高」、「有料」来表达高度赞赏，也有人对这个私人专座带著无限向往，羡慕「私家位」、「唔使同人争位😂😂」」、「正呀喂，自成一坐🤣」，并好奇「要加几钱先可以坐到😂」。

有人笑言这是「自己整嘅关爱座」、「呢啲明正言顺关爱座椅」、「自己座位自己带」。

此情此景，有人怀疑「是否AI（人工智能）?」，有人则直言「荒谬到笑咗」，并正经地称「搬屋搬家私顺便坐下啫🤣🤣」；有人更坦言「唔系讲笑想坐呢个位」，甚至指「张凳好正，想买」。

资料来源：morning_cly_＠Threads

相关阅读：

长发女夸张自备胶椅搭港铁 排排坐霸足车厢半边门口位 网民发火想好办法出招对付

男子自备折椅佗佻搭车 网民竟然关心呢样嘢

「吧枱王子」转车走匀港铁两线 仲有同党？搬埋呢样嘢搭车......