牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
更新时间：11:15 2026-02-06 HKT
发布时间：11:15 2026-02-06 HKT
牛头角早前发生马路拳皇争霸战，长毛男在路中心停车大战秃头汉，双方以土拨鼠式摩打手互击，期间夹杂粗口舌战。但两人硬桥硬马的对决，却不及事件中女乘客的「车厢爬行」奇景抢镜，网民错重点地关注她在车内爬来爬去的原因。详情见下图及下文：
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因逐张睇↓↓↓↓
女子疑似追踪式劝交
楼主前日（4日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载短片发帖，留言指「大家相嗌唔好口嘛」。
现场为牛头角励业街，长毛男与秃头汉挥拳互殴，就在两男冲突期间，一名长发女子在私家车车厢内从驾驶座一侧爬到另一侧乘客位下车，疑似针对长毛男作追踪式劝交的举动，为这场马路MMA更添可观性。
网民：像小朋友争玩具玩
综观网民的观战留言，大多人估计秃头汉是的士司机或客货车司机，但指两人的战斗力平平，像「小朋友争玩具玩」、「搞咁耐其实大家一拳都冇中过」。
有网民更加认为长毛男在这场格斗中处下风，直指长毛男出手「唔够抽」、「好快玩完」，被秃头汉「推下」便「走都走唔切」，「长毛仔成条女咁，姐手姐脚」。
网民赞女乘客几好轻功
反而女乘客在车内的「轻功」更令人关注，网民先是称赞「几好轻功」、「身手敏捷」。有人接著好奇「条女爬来爬去想点？」、「个女仔由左边上车爬返去右边落车，呢个系咩玩法？」、「条女由司机位行咗出嚟望一望入返架车度喺乘客位出嚟，系咩玩法？」、「条女系咁捐来捐去嘅？」。
片中见到女子分别在左右车门出击，都是冲著长毛男而来，估计是情急下赶忙走近劝架，希望尽早息事宁人。
