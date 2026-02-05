荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮

有市民日前在荃湾一便利店替八达通增值100元，却惨变倒蚀400元。破财的苦主事后因一事自责不已，上网跪求追讨方法，网民热心发功献计。详情见下图及下文：

楼主：俾咗$500增值$100

楼主前日（3日）在社交平台Threads发帖求助，指「有事就问Threads。是咁的，上一个礼拜日（本月1日）去咗愉景新城个便利店增值，咁我就俾咗$500，增值$100」。

楼主忆述「当时佢就冇找返剩低𠮶$400，都冇俾单我」，并自责「我都知自己衰，赶时间无Check（检查）清楚就走咗，神通广大嘅咁多位手足，有冇方法可以攞得返😭😭😭」。

网民：收银只有收多唔会收少

网民对楼主的遭遇深表同情，一再叮嘱「唉，最惨系无单同唔系即日？下次要小心啲，呢家每次增我都会睇显示先安心走人，就算几急都系3秒都唔使」。

有一提醒「虽然我唔系呢间，不过增值和交费去便利商店真系小心点，收银的人只有收多唔会收少的！」，并建议「转用信用卡自动增值 or set FPS（转数快）增值啦」。

网民：有闭路电视㗎嘛

对于楼主希望「攞得返」400元的呼声，网民都积极敌计，「同埋要投诉，分分钟系惯犯」，建议「你快啲叫佢CCTV（查检闭路电视影片）啦」。

有人和应「叫佢check（检查） CCTV因为佢哋每更都会清机，short（少）咗400蚊数，佢哋一定会发觉㗎」，并安慰「有闭路电视㗎嘛你叫佢对返咪得啰，佢多咗400蚊都check到出嚟嘅实攞得返嘅」。

不过有网民却现实地指「😄不是即时已经麻烦......😄如果是前2-3天都容易追到这金额」，并怀疑「依家多咗$400，可能职员会唔出声袋袋」。

资料来源：lemon_is_meeeeee0216＠Threads

