六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮

刀仔锯大树杠杆威力惊人，一位时来运到的美少妇早前买下8个号码的六合彩半注复式电脑飞，成功捧走近10万元彩金，岁末发横财过小肥年；有网民更加因为此事而顿悟一条人生哲理。详情见下图及下文：

六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万逐张睇↓↓↓↓

版主：有成员中5个号码

社交平台facebook群组「齐齐研究六合彩！」版主昨日（4日）发帖上载相片报喜，自爆「我这个六合彩群组，有一位美少妇成员叫做ＸＸ，在刚刚𠮶期 ( 26/014 ) 投注了8个号码半注复式，中到5个头奖号码：12、27、37、39、42，恭喜晒！」。

2月3日开彩的今年第14期六合彩，头奖彩金高达近半忆，结果搅出12、23、27、37、39、42，特别号码：5，头奖两注中，每注奖金23,276,930元。

版主：派彩95525元

贴文中的美少妇，花140元买中12、27、37、39、42，高中三奖，但由于是复式投注，却又是买半注，据版主的计算，彩金近10万元，约为95525元。

喜讯在群组内引发热烈祝贺，网民纷留言「超级恭喜」、「劲」、「劲！仲要系电脑飞！👍😄」、「犀利」等。

网民：有时机关算尽得个吉

美少妇以「电脑飞」中奖，引发了网民对「运气」与「策略」的讨论，有人直言「6个填中5个先劲」、「电脑票无咩好讲，真系好运气」。

有人更加从中顿悟了一条人生哲理，感慨「有时机关算尽，买几十注都系得个吉，倒不如随缘买注电脑飞好过」、「真，莫强求，空悲切」。

另有人受中奖气氛感染，自爆「我在2025年11月，买6个字，都中咗二奖，收$17x万，但我冇post（发帖）过出嚟😏」。

资料来源：版主甄伟强＠facebook齐齐研究六合彩！

