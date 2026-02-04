港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮

有网民在社交平台分享，家中的嫲嫲迎来了110岁的官方生日，他感性地表示「难得屋企有个宝」，帖文不仅附上了嫲嫲的香港永久性居民身份证影印本，更意外地揭开了一个许多港人都不知道的政府人瑞「隐藏福利」，掀起网络热话。

港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！↓↓↓↓

有网民在社交平台晒出嫲嫲110岁身份证影印本，并表示：「难得屋企有个宝，反思自己真系唔够珍惜，要多d去探佢先得！」帖文引发大批网民关注，短短数日已有逾92万人次浏览，逾1千3百多名网民留言热议。

身份证曝光！样貌慈祥 健康状况极佳

从楼主随帖文上载的身份证影印本可见，这张身份证于2023年2月14日签发，换言之，相片中的嫲嫲当时已是107岁高龄。相中的她面容饱满，神情相当慈祥，楼主形容嫲嫲「个样其实好慈祥」，证件上清晰列明出生日期为「28-01-1916」（1916年1月18日）。

楼主在帖文中解释，当年家人为嫲嫲登记时用了农历正月廿八，因此推算她的真正西历生日应为1916年3月1日。他透露，嫲嫲虽然年事已高，「可幸佢身体尚算健康，系听力退化比较严重，但系脑袋非常清晰。」

长寿秘诀？楼主：养生、清淡、冇压力

帖文引发热烈回响，网民纷纷送上祝福，有网民问及养生之道，楼主回复指，嫲嫲长寿的秘诀在于「好养生，饮食好清淡，同埋生活冇乜压力」。

他更补充，嫲嫲「一世冇打过工」，而且皮肤状态极佳，「老人斑都冇」，虽然家中安排了24小时看护，但她本人其实非常灵活健康。

横跨两帝国 网民笑称「前清格格」

嫲嫲的出生年份「1916年」也成为网民热议的焦点，有熟悉历史的网民指出，「1916.03.01 中华帝国皇帝未退位」，楼主亦以「洪宪元年」回应，证实嫲嫲正是在袁世凯称帝的短暂时期出生，有网民开玩笑称嫲嫲是「真．前清格格」，楼主则风趣澄清：「我哋祖籍潮州，唔系满人，冇资格做格格。」

在与网民的对答中，楼主亦透露了更多家族历史，例如他的爷爷（即嫲嫲的丈夫）是「光绪18年（1892）」出生的清朝人。至于网民关心的战争岁月，楼主表示据他理解，嫲嫲一家是在战后才来香港，战争期间「好似系喺澳门」。

意外揭秘政府「隐藏福利」：百岁贺礼真相

这则温馨帖文亦意外地引发了另一话题，有网民好奇问道：「听人讲100岁以上每年生日政府都会寄生日卡俾佢，真唔真？」随即引来多位「过来人」分享经验，证实确有其事。

有网民表示爸爸在100岁时收到由劳工及福利局局长孙玉菡签署的贺卡，有网民亦分享嫲嫲106岁，从100岁起就收到特首和民政处的生日信，让大家惊讶「竟然有呢啲嘢」。

不过，当有人问及是否会有现金券时，却被其他网民秒回「假」，最后，楼主现身解开谜团，更正指原来福利是从「105岁」起计，而且「要填张表」，坦言自己也是「啱啱先知」，让不少以为是100岁起计的网民恍然大悟。楼主亦有附上有关连结，原来该隐藏人瑞福利是由安老事务委员会负责。

对于有网民质疑旧时代的人会否报大岁数，楼主肯定地表示：「我哋当然有确认过」。

来源：fattmong85＠Threads