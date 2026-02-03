巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮

一辆由元朗驶出，以观塘为终点的长途巴士日前发生大便大件事，上层一名男乘客临界点爆发，喊出4个字后即冲向车尾除裤大解放。有同车乘客热心跟进劳师动众的后续。详情见下图及下文：

巴士男乘客临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续逐张睇↓↓↓↓

楼主：忍唔到除裤屙屎

楼主1月31日在社交平台Threads上载怀疑涉事巴士的相片发帖，留言指「11:10 268C巴士（朗屏站往来观塘码头）有男乘客喺上层屙屎，全车人要落车🙂‍↕️ 」，并在回应栏补充，详细描述事件经过：

「我坐下层就到大榄转车站，有个女人行落嚟通知司机，话上层有个男人突然话急屎，忍唔住啦，去咗后排屙紧💩。跟住上层啲人都冲晒落嚟，司机即刻靠站叫全部落车。我落车时见到个男人系坐左边尾二排靠窗位置，大家睇路」。

楼主强调「个女人系话佢讲完忍唔到先除裤屙屎，所以系屙屎唔系濑屎😀」，并笑言「我今日系一个搭过巴屎嘅人啦」。

有回应的网民也似乎同车，自爆「传闻系突然叫急屎，然后走去最后排屙」、「我今日迟到就系因为佢」。

网民：大西北人好多试过忍到临界点

往来元朗及观塘的巴士属长途车，有将心比己的网民身同感受体谅地指：

•「想俾个胶袋佢」、

•「如果真系濑体谅因为真系忍唔到」、

•「佢都唔想，但搅肚痛又真系冇计！」、

•「大榄转车站有公厕可能佢真系忍唔到」、

•「传说中嘅小心屯公/汀九塞车急屎？😂😭😂」、

•「大西北人好多都试过忍到临界点今次系偶尔性爆发」、

•「肚痛又真系好难忍嘅，佢都唔想咁Ｘ，忍屎真系好辛苦」、

•「好惨...作为一个成日肚痛急屎好惊搭长途车嘅人谂起都作肚痛」、

•「同为住大西北嘅，体谅啦将全身嘅力集中喺肛门𠮶种感觉谂起都标冷汗」、

•「其实佢都好惨。日日大西北去港岛搭巴士返工嘅人感同身受，有次唔知食错咩，劲急屎，仲要塞车。忍到就快晕，喺大榄落车冲厕」。

网民：有人喺个位上面爆屎渠

接著有人透露自己的巴士遇上屎经验，称「之前搭269C（天水围市中心往来观塘码头）都见过一条人屎喺上层。点解啲人可以咁核突？🤢」、「琴日荃湾西搭61M（往来屯门(海荣路)及荔景(北)）都有几旧」。

还有人表示「我谂起有次同同事坐巴士又系上层又系有人喺个位上面爆咗屎渠😂」，续称「我本身唔知以为有人放屁，点知我同事坐条友附近，望住啲水滴，吓到佢揾埋我走落下层同司机讲（好彩咁啱我地又到站落车）😂」、

于是有人心生一计，建议「经屯公嘅巴士就要设计紧急用厕格」、「屯公巴士上面一早应该要有车上厕所，然后，防止滥用，如欲借用请知会车长」。

资料来源：jolieuuuu＠Threads

