大围站马尾女发难「以一敌四」 箍颈起飞脚咬住职员唔放 港铁透露事情始末｜Juicy叮

大围站一名束马尾辫子的女乘客日前发难「以一敌四」，港铁职员全程处于挨打状态，惨遭箍颈起飞脚甚至咬住唔放。详情见下图及下文：

大围站马尾女发难「以一敌四」 箍颈起飞脚咬住职员唔放逐张睇↓↓↓↓

两段短片不同角度拍摄

网上流传两段于不同角度拍摄及不同时段的短片，其中一段见到马尾女正在单挑一名四眼港铁职员，不但箍颈狂咬其肩膊，几乎被完全制服的职员在无计可施下，还被马美女连还痛击，又打又揼甚至起飞脚，拉扯一轮才得以脱身。

单挑短片于1月31日晚上被上载至社交平台Threads，楼主留言指「刚刚10:38pm大围站闸外，怀疑港铁职员被袭击！」。马尾女单挑过程见下图：

资料来源：i_am_misaki＠Threads

锐气未减以一敌四

另一条短片见到另外3名港铁职员已到场增援，但马尾女的锐气未减，甚至以一敌四姿态与4人纠缠。

昨日（1日）晚上在社交平台Threads上载这条短片的楼主留言「琴日（1月31日）晚上10时45分，大围站有人打情骂俏？。网民细看短片后指，女事主「好似有啲神志不清㖞」、「猫（醉）咗！ 因系女仔，男职员唔敢乱嚟！」、「咁早就醉」。马尾女以一敌四过程见下图：

资料来源：mr_luck_kinda_sucks＠Threads

港铁回复《星岛头条》查询时表示，根据记录，前晚（1月31日）车站职员协助一名醉酒乘客，其后报警求助，警方通知她的家人到场带她离开。事件中职员没有受伤。

