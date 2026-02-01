慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮

有网民昨日（31日）在社交平台发帖控诉，指慈云山往佐敦的一轮红色小巴（红Van）女司机竟设下「留位制」，为了替预先「book位」的中途上车熟客留下座位，竟喝令一名婆婆坐后面，「唔坐落车」，事件引发司机与乘客激烈争执，女司机发恶拒开车，扬言「我需要情绪」。

慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！↓↓↓↓

有网民在社交平台发片发相，批评慈云山往佐敦的一名红色小巴女司机服务态度极差，更因「留位」问题与乘客冲突，直斥是「俾钱买难受」。

阿婆被赶离前座掀全车怒火

楼主在帖文中表示，下午等候该小巴线，「等咗差唔多半个钟，个个人都等到有啲燥底」，好不容易上车后，一名女司机竟要求原已坐在最前排的婆婆，让位给「book咗位」的乘客。

婆婆不肯，认为自己先上车理应能坐，该名女司机随即发难，喝令婆婆「唔坐就落车」，此举引发车上其他乘客不满，纷纷出言相助，与司机理论。

从楼主上载的影片可见，一名戴口罩、身穿灰色上衣的女司机在驾驶座上，转身与后方乘客争执，而一名后座乘客则举起手机，将整个过程拍摄下来。

司机拒开车称「影响我情绪」

影片中，车厢内火药味浓烈，有乘客心急如焚，催促司机开车：「开车，大家都要去医院。」眼见司机不为所动，更有乘客喝道：「你唔开车，畀返晒啲钱人哋落车！」

该女司机闻言后情绪更为激动，反驳指自己无法驾驶：「我点开车呀，大佬大哥，我开车都需要情绪㗎，你咁样闹，我点开车呀！」「你影响我情绪呀，我点开呀！」此话一出，立即有乘客反击：「你情绪唔稳定咪唔好揸啰！」期间更有乘客怀疑司机用手机反拍乘客，要求她「你同我删咗佢」。最终，在一片混乱中，司机扭转头不发一言，与全车乘客继续僵持。

街坊网民：服务态度长期劲差

帖文引发热议，大量有过类似经历的街坊网民留言大吐苦水，直指该小巴线的「电话留位」服务及恶劣态度早已「享负盛名」，有网民惊讶地表示：「我孤陋寡闻，而家先知有打电话留位呢样野...」楼主则讽刺地回应：「使唔使俾电话号码你call下，体验下个种讲慢几秒都俾人闹嘅恐惧？」

不少网民证实此言非虚，称「有时打电话留位，讲慢d都ＸＸ人」，楼主亦补充，听电话的职员「好似有躁狂症咁，你问多几句都cut你线，劲癫」。

除了态度问题，该路线的班次亦极为疏落，楼主怒轰：「长期朝早条线 系总站都要等十几廿分钟先有车」、「成日又话坏车 又话塞车，大把籍口」。他无奈地表示，感觉营运者「冇心做条线」，但乘客却「又冇得投诉」。

面对如此服务，不少网民建议「以后坐3C好过受气」，或「宁愿坐去黄大仙转地铁」。有人建议向运输署交通投诉组(TCU)投诉，但楼主表示虽然拍下照片，但「司机姨姨张证冇show到名」，令投诉变得困难。有网民则认为此乃「红van特色」，是「香港独有风味」，因为慈云山人口密集却无铁路，营办商「大把客完全唔忧做」。

