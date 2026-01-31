$200多元弃地上 黄竹坑商场有钱无人执 忧「跌钱党」设陷阱？ 路人反应震碎网民三观｜Juicy叮

黄竹坑商场有钱无人执，4张纸币共200多元散落地上，路人视若无睹直行直过，其中一人的反应更是震碎网民三观。有网民猜测多种原因，担心堕「跌钱党」陷阱可能是其一。详情见下图及下文：

$200多元弃地上 黄竹坑商场有钱无人执逐张睇↓↓↓↓

楼主：好耐都冇人执

楼主昨日（30日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言「有冇人喺黄竹坑THE SOUTHSIDE商场跌咗200几蚊，企咗喺度好耐都冇人执」。

网民：踩钱，条友咩料？

片中见到其中一名路人更无视地上的钞票直接踩过。对于这个践踏金钱的行为，有网民震碎三观地指「阿伯视钱睇如粪土」、「踩钱，条友咩料？」，并指「好难得啲人直行直过🤣」、「发鸡盲，啲人习惯唔望地下，万一踩到人屎牛屎都唔知」。

不少留言也流露出对「地上执到宝」的疑虑，质疑这会否是「跌钱党」骗徒的新手法，担心「一执就成班人涌出嚟」，也有人猜测这有可能

「社会实验」或「trap（陷阱）人」的圈套。

网民：有闭路电视，点执呀

有人则建议「报警，留守现场，至少有好市民奖。如果骗徒见到有人执就冲出来」、「我会叫保安，不会自己拾」。拾金不昧、路不拾遗都是美德，但有敢言的网民却揭出人性丑陋的贪念，称「如果个场冇人，一早就执咗啦」，并坦言「有闭路电视，点执呀大佬？」。

另有人自爆曾遇上类似场景，称「有次我喺大埔超级城见到Starbucks门口地下有$150，经过𠮶阵我只系望咗眼然后就走咗，但我有好奇会唔会真系有人执所以回头看，唔够1分钟返去原位已经冇咗🙂‍↕️」、「我行山见过有过千蚊好多$100、$500同$50纸币大家经过都唔执」、「我喺西铁站见到$100无执，专登行前十步都未数完已经有人执咗😂😂」。

资料来源：mattchung＠Threads

