湿𣲷𣲷尿片弃港铁列车座位酿「惨剧」 女乘客因一事慌不择路一屁股坐上 网民：条裤唔使要｜Juicy叮

更新时间：11:06 2026-01-31 HKT
发布时间：11:06 2026-01-31 HKT

一片湿𣲷𣲷疑似铺有厕纸的尿片，被发现无公德心地弃于港铁东铁线一列车的座位上，期间更酿成「惨剧」，一名女乘客因一事慌不择路一屁股坐上。网民无眼睇之余身同感受，感叹「条裤唔使要」。详情见下图及下文：

湿𣲷𣲷尿片弃港铁列车座位酿「惨剧」 女乘客因一事慌不择路一屁股坐上逐张睇↓↓↓↓

楼主：究竟系边个咁冇公德心

楼主本月27日在社交平台Threads以「港铁」为题上载相片发帖，留言指「究竟系边个咁冇公德心😡 」。

相中见到一片尿片被遗弃于近车门的座位上，车厢当时不太挤迫，但见尿片旁的座位，坐有一名不嫌弃的青年在用手机，尿片座位另一边的玻璃屏风旁，也近距离挨有滑手机的乘客。

网民：隔离啲人又坐得落嘅

对于有人坐在尿片旁，有网民好奇「隔离啲人又坐得落嘅😱」、「唔臭咩？仲坐喺附近？」。

楼主现身回应并补充详情，指「事发系本人当时搭东铁，入咗架车就见到呢个场面，系边个整的我也没有目击到」，并「再次强调返𠮶样嘢系尿片」，估计「应该系啲阿妈同BB换完尿片，就直接抌低咗」。。

因应卫生问题，楼主认为「其实真系应该避免（坐附近），唔好净系为咗有位坐」。

楼主：有个女士挂住争位坐咗落去

楼主更自爆「平时习惯带住口罩，冇闻到（尿片的）味道，但系中途见到有个女士挂住争位坐，唔小心就坐咗落去，惨」。有网民似乎也是另一目击者，进一步爆料指「呢个位已经有两个人不小心坐到咗」。

另有回应的网民表示，也曾在东铁线上遇到类似事件，称「我头先搭东铁先见到有坐位有水，仲见过一大潭黄色液体，总之依家无公德心的人比以前多」。

资料来源：mattttttttttttheew＠Threads

