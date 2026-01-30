港男北上按摩遇「火攻」 惊险两分钟火烧脚底除湿气 同行朋友大爆6字切身感受｜Juicy叮

有港男北上按摩时遇到「火攻」，脚底被火烧两分钟声称消除湿气。事后，同行朋友在网上大爆事主的6字真言切身感受。详情见下图及下文：

港男北上按摩遇「火攻」 惊险两分钟火烧脚底除湿气逐张睇↓↓↓↓

楼主：第一次遇到烧脚底

楼主日前在社交平台facebook群组「深圳会所|深圳按摩 新奇发现」上载相片发帖讲述奇遇，指「同朋友一起来按摩，第一次遇到烧脚底嘅😂😂，烧咗两分钟」。

楼主续大爆「朋友痛到大声喊叫😂，佢哋话我朋友湿气好严重，然后推销精油按摩😅😅」。相中见到铺著毛巾的客人们舒服地躺著，大荧幕正播著王杰名曲《谁明浪子心》，两名穿制服的技师正在埋首工作，其中一人在客人的脚掌旁点起红红火光。

网民忧烧著身上毛巾

不少网民对这种「烧脚底」疗法感到惊讶及担忧，有人直指「好危险」，并忧虑消防安全问题，表示「咁Ｘ危险，烧著身上条毛巾就Ｘ街，分分钟成座楼层烧著晒」。有人坦言「直接用火烧都系第一次见」、「咁样辣落去，真系边度都唔使去㖞」

网民：烧两分钟有两成熟

不过，也有网民淡定地指，这「其实系脚底走罐」、「我台山按摩试过淋酒精烧砂，再用烧过的热砂按摩脚底！」。还有网民笑言「几好玩」、「烧咗两分钟应该有两成熟咯㖞😂😂」、「火化仪式」。

资料来源：Kecy cheng＠facebook深圳会所|深圳按摩 新奇发现

