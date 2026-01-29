「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮

年近岁晚，有网民日前发文警世，提到出现新型骗案——「手机碰瓷党」，骗徒的手机跌一跌机身便布满裂痕，事主会被抱怨行路唔戴眼累人跌手机，接著开出高昂维修费要求赔偿。而「手机碰瓷党」更加会专门针对一类人......详情见下图及下文：

「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾逐张睇↓↓↓↓

楼主：不论怎么躲闪也会碰到

楼主日前在社交平台facebook群组「揭穿骗案 - 香港骗案关注组」以「新型骗局，大家注意⚠️」为题上一张手机机身爆裂的相片发帖，留言讲述一场骗局的细节，以及提出的防骗忠告。

楼主先讲述事发场景，指「有人边走路边打电话，然后故意向你这边靠，你不论怎么躲闪也会碰到他，他再故意把手机掉地上，他捡起来发现手机给你看把屏幕摔坏了，接著拿出另外一部手机在网上查询更换屏幕的价格。」

楼主：骗往著急去医院看病

楼主接著提到「手机碰瓷党」的表现，「一般是苹果手机这样的，比如苹果16网上查询到更换屏幕的价格是5000元，这个时候他又提出他要著急去医院看病，找你要一半的维修费，还表现出特别著急，特别不耐烦的样子，一边说一边指著你走路不看人」。

楼主揭穿恶行后提出忠告，指「这个时候大家千万不要被他的话骗了，他手上的就是个手机模型，也不要被他的著急的样子给骗了，你就说你要报警就好，让警察过来带你们去维修，这个时候他就马上就走了」。

楼主提醒：千万不要给他钱

楼主提醒「记住，千万不要给他钱，千万不要给他钱，千万不要给他钱！！！今天就差点被骗了！！！幸好我马上反应过来提出要报警，否则至少5000元就没了」。

楼主还指出，「手机碰瓷党」专门针对一类人「还有大家以后尽量不要边走路边看手机，这些人专挑玩手机的下手，尤其是女生。遇到事情，一定要报警，一定报警，不要私了，要相信警察，不要相信骗子」。

留意4大要点可避无妄之灾

总结以上内容，楼主提出了4大要点，留意即可避无妄之灾：

•不要被他的著急的样子给骗了

•你就说你要报警就好

•千万不要给他钱

•不要边走路边看手机

「碰瓷」手法非新鲜事

有心水清的网民直指，如此手法其实是「碰瓷」，并明言这手法并非新鲜事，早年已存在，只是「以前是玉，玻璃等易裂品」，如今换成了手机而已。

有人补充「还有摊放在行人路上的字画」，强调「碰瓷新招，谨当防范！」，并感叹「太多人走路，都低头看手机」、「新年前特别多大种乞衣呃钱」。

凡陌生人出要$一律说不

有人强调，在香港「撞到都唔一定要赔！就算赔都报警先讲！佢再申请小额再讲！」、「呢啲情况就梗系直接报警㗎啦」，同时重申

「凡陌生人网上或路上提出要$，一切say no（说不）」。

亦有网民闹爆骗徒的恶行，「Ｘ返佢转头啦，佢个电话撞亲我呀！」、「你撞到我了，带我去医院检查👻」、「我会话佢撞伤咗我，我都要去医院验伤claim（追讨）返佢钱，不如一齐」。

资料来源：Wai Ting Mok＠facebook揭穿骗案 - 香港骗案关注组

