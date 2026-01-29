六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮

六合彩出现报复性返本情节，有刀仔锯大树成功获1赔960倍的幸运儿，老怀安慰般感慨：「买咗咁多年嘅钱一次过俾返我」。详情见下图及下文：

楼主：一次过俾返我

楼主本月25日在社交平台facebook群组「齐齐研究六合彩！」上载网上六合彩投注记录截图发帖，留言指「买咗咁多年六合彩嘅钱一次过俾返我」。

涉事的为本月24日搅珠第26/010期六合彩，中奖号码为6、16、17、22、28、48，特别号码45，楼主透过手机APP落注10元，买了一注运财号码（电脑飞）——6、7、17、22、45、48，中了4个半字，获四奖，得固定奖金9600元。

网民恭喜：时来运到

帖文一出，网民纷纷留言「恭喜」，指「真心劲」、「有运」、「时来运到」、「电脑飞，真好运👍」、「十蚊买个希望，你中咗啦」、「呢啲叫做，运气要来时挡也挡不住👍」，甚至有人期待楼主「下次中5个半」。

数口精的网民并指赔率是「1赔960倍。👍😀。！！」，中奖后「可以食个丰富自助餐」。

网民：12年前中过一次 现在俾凸马会

对于楼主豪言「回本」，网民热心分享各自的中彩票经验，当中有人自爆「我12年前中过一次，现在都俾返凸佢（马会）啰」。

留言讲战绩的网民则指，「四奖10蚊注我中过三次$9600，5蚊注我亦中过一次$4800」、「真羡慕，一次都未试过中咁多」、「我好耐之前都中过一次！🙂」、「最多都系中过一次$640咋」、「前一期于2013年某期1、4、5、6、9、25、27（中五个）」、「我N年前中过4个半字，不过是胆拖，收$9920」。

资料来源：Dennis Chan＠facebook齐齐研究六合彩！

