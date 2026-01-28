姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮

有移居新加坡的女网民在社交平台发文，指自己特意回港出席嫲嫲的葬礼，却在灵堂上遇到亲戚的怪行，让她极度困惑，引发网民热议。

姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机↓↓↓↓

有女网民在社交平台发帖表示，事发当日她正在为嫲嫲的丧礼打点，负责接待及点算帛金。此时，她50多岁的阿姨（即事主妈妈的妹妹）突然走近，兴高采烈地要跟她玩一个「以物易物」的游戏。

拿红色万字夹「游戏」

事主表示，当时「佢拎出一个红色万字夹，话想同我玩以物易物」，事主这时正忙碌中，便婉拒并请阿姨找她的丈夫。阿姨随后成功用万字夹与事主的丈夫换来一支水，但似乎意犹未尽，再次走向事主，坚持要跟她玩，并称「因为需要同10个人玩呢个游戏」。

虽然事主感到突兀，但为了尽快打发对方，只好配合同意，没想到，交换完毕后，阿姨竟提出惊人要求：「佢突然提出要同我（同埋换了的物件）自拍，而背景正正系我嫲嫲嘅照片同灵位。」事主当场愣住，虽然心中百般不愿，最终还是勉强完成自拍。

事主事后愈想愈不对劲，坦言：「唔系介意佢同我互动或者换嘢，而系喺葬礼咁庄重嘅场合，佢提出玩游戏同自拍，令我觉得有啲突兀同唔太尊重。」

从事主上载的相片可见，一只颜色鲜艳的红色万字夹，静静地躺在深色的桌面上，在灵堂肃穆的氛围下显得格格不入。

网民热议三大可能性

帖文引发热烈回响，网民纷纷对阿姨的动机提出各种猜测，最多网民怀疑事件涉及玄学，认为阿姨的行为是「借运」或「转运」。

有网民引用风水观念分析，指出「呢个行为喺华人传统礼仪同风水观念上极度唔吉利」，在丧礼这种负能量场合，用红色旺物换走事主的物件，很可能「被解读为刻意『借福』或『偷运气』」，将丧事的晦气转移给事主。

有网民再作详细解释：「万字夹 =夹，有夹起d野意思，换你既系水，水能滋润万物，水亦可等同=钱。」加上「红白相冲」的传统禁忌，令「借运」一说甚嚣尘上。

借运？人生课程洗脑任务？

不过，部分网民则认为，事件可能与近年流行的「人生课程」或「洗脑课程」有关：「呢类课程好兴玩呢啲野，佢仲要讲明10个人，可能真系有啲功课任务之类。」

网民指，这种课程常以「突破自我」、「增强自信」为名，要求学员完成在公众场合进行的古怪任务并拍照作证，事主也提到阿姨是多年的基督徒，让部分人认为这比鬼神之说更合理。

留言区也有不少网民认为无须过度解读阿姨的行为，她可能只是「少条筋」，行为极度「kam」（尴尬）且不懂人情世故，有网民直言：「5岁咁做都应该会俾大人话啦」、「50几岁人仲蒸生瓜咁，庄重一下好。」面对网民的各种质疑，事主多次无奈回复，表示当时「个脑function唔到，只想快d打发佢走」，完全没料到后续发展。

事主感不安求助

在网民的各种「分析」及建议下，事主坦言感到不安，她在更新帖文中表示，已告知母亲事件，并「叫佢帮忙请阿姨Delete咗张d相佢」。同时，为了心安，她与丈夫都买了黑曜石作护身符，并决定将那枚红色万字夹「拎去庙到处理」，她亦感到对先人不敬，表示会请家人「跟嫲嫲交代一声，同佢讲声对不起」。

来源：lcmlcm126＠Threads