屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮

有获派屯门友爱邨公屋的网民，昨日（26日）在网上分享装修单位的报价单，他对于装修公司收费甚为疑惑，诚心发问：「昨日带个师傅上去度装修觉得价钱合理吗？」报价单被大部分网民认为属「天价」，不少人更踢爆当中的伏位，形容「当你水鱼」。

一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼↓↓↓↓

有网民昨日（26日）在「公屋讨论区」FB专页发帖，求助网民评价公屋单位装修报价是否合理，楼主获派屯门友爱邨爱乐楼一高层单位。

手写报价单内容潦草

从楼主上载来自装修公司的报价单相片可见，这张「报价单」仅仅是在一本记事簿上手写而成，内容相当简单，合共六个项目，总价高达$56,500。

清单逐项列出，分别为：隔房木板房门1套：$18,000；厨房吊柜1个：$6,000；地柜1个连洗衣机喉：$6,000；厨房新做铝窗连收口：$10,000；新做2把抽气扇：$1,500；新做分体冷气连安装：$15,000。

网民批报价「太空泛」：口同鼻拗

这张报价单迅即引发热烈讨论，大部分网民直指报价单极不专业，是「中伏」的先兆。有经验的网民一语道破：「咁样开单就知佢乱咁来，不专业...用张咁既纸写叫做单！唔话明D柜有几大及包乜嘢，装分体机无写明几大匹数，包唔包机及须唔须要搭棚...到时口同鼻拗。」

有网民亦认为报价「草草几个字好空泛」，另一位网民则苦口婆心地提醒楼主：「叫佢写清楚柜嘅尺寸，用咩木板...咩都无写清楚，到时好多走栈位，唔同牌子价钱可以相差好多。」有眼利的网民更发现报价单是用简体字写成，直言「简体字中伏机会率很高小心」，认为师傅背景不明，应加倍警惕。

网民质疑天价：㓥到一颈血

除了格式问题，价钱更成为网民讨论的焦点，不少人认为价钱贵得离谱，直斥「天价」、「当你水鱼」。其中「隔房木板房门1套」索价$18,000，有网民惊讶地表示：「净系间木板门18000我已经唔想睇落去。」有网民更以自身经验表示价格之极不合理：「我最近装修用砂砖间两间房都系$20,000，用木板间一间房$18,000？」

至于$15,000的冷气安装费用，有网民质疑：「贵！咩分体冷气$15,000咁架势！」而$1,500两把抽气扇亦被指太贵，有网民称名牌KDK风扇一部亦不过数百元。

网民：手工价值难估算 吁「货比三家」

在一片批评声中，亦有部分网民认为不能单凭一张报价单判断，有网民分享经验之谈：「无话合唔合理，唔一定平就合理，可能师父手工真系值呢个价。」他举例指，价钱贵的师傅油墙「十年无裂墙」，但便宜的师傅「唔洗三个月裂墙」，提醒楼主「货比三家啰，问多两间再谂。」

有网民亦突破盲点，指出在欠缺尺寸、用料、牌子等详细资料下，根本无法评论：「花生友咁都可以话贵，柜几大又唔知，冷气几多部又无讲，窗几大又靠估就话贵。」

来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组＠facebook



