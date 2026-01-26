排队7年半二派屯门公屋 户主急问装修「拜四角」 网民特别提醒注意一事｜Juicy叮

一个两人家庭排队7年半，获二派位于屯门的公屋上楼圆梦，户主收楼后急问装修是否需要「拜四角」，获网民热心回应，并特别提醒注意一事。详情见下图及下文：

楼主：装修需唔需要拜四个角？

楼主前日（24日）在社交平台「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上载友爱邨新居不同角落的相片发帖，向请教网民「想问各位到时装修需唔需要拜四个角？」

事主在回应栏进一步透露，获派的2人单位楼龄约45年（1980年入伙）。从相中见到，单位内似乎保留了上手住户的地砖，这「优惠」获错重点的网民羡慕不已。

网民：拜. 心安

新屋入伙或装修前「拜四角」是本港不少家庭奉行的传统习俗，旨在祈求家宅平安、趋吉避凶。不少回应的网民都赞成「拜四角」以求心安，

有人简洁有力地回应「要」，有人则指「拜. 心安」、「可以，求安心」、「拜咗自己心安」。

另有网民坦言「虽然我自己唔信，不过都有拜嘅」、「人一世物一世，我就有拜反正拜咗安乐，唔拜日后有咩头晕身兴心挂挂仲衰过大病」。

还有网民表示，「装修前就拜」、「装修前拜4角，求个心安。有啲装修师傅其实开工前都有再拜一拜」；有人则指「拎咗屋就拜」、「拎完锁匙依家就可以拜 」。

网民提醒：5角！中间也是

有细心的网民更加特别提醒，虽云是「拜四角」，但其实也要拜中间位置——「5角！中间也是」、「我当时系拜四角同中间位（妈搞的）」、「拜四角同一份屋中间」。

持不同意见的网民则指，「信就拜，唔信就唔拜」，「都睇自己信仰」，有人于是笑言「信耶稣就唔使拜啦」。

