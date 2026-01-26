野猪狂食油炸鬼 将军澳街坊路过山坡 双方一度惊险对望 大胆野猪淡定反应瞩目｜Juicy叮

有将军澳街坊早前路过山坡时，吓见野猪正在狂食油炸鬼，双方更一度惊险对望，大胆野猪的淡定反应令人瞩目。详情见下图及下文：

野猪狂食油炸鬼 将军澳街坊路过山坡 双方一度惊险对望 大胆野猪淡定反应瞩目逐张睇↓↓↓↓

楼主：伙记叫多一碗白粥

楼主日前在社交平台facebook群组「将军澳主场」上载短片及相片发帖，幽默地留言指「伙记叫多一碗白粥」。

白粥油炸鬼正是绝配。片中见到现场共有两只野猪，泥地上散落一大堆油炸鬼。其中一只野猪正专心觅食，另一只则两度与举机拍摄的楼主对望。

野猪施施然担起油炸鬼转身

然而，野猪似乎不太怕人，在明知被人类发现下，仍然对油炸鬼恋恋不舍，伸长鼻子嗅一轮选择后，才担起心仪的油炸鬼转身，施施然沿著栏杆离开，但由于树丛挡著拍摄，无法见到后续画面。

回应的网民好奇「边度山？」，并提醒「请不要喂食野外动物」。楼主无透露事发地点，但澄清没有喂食，表明「我路过」。

网民：食完喉咙痛

其他网民则批评「边个喂佢哋即系害佢哋😔」、「不要这样，可能会俾老鼠食咗一半」。

还是有网民笑言现场「好多鬼啊」、「食鬼，小心猪猪食咗大力丸，人都食埋」；另有人搞笑地表示「边个俾油炸鬼，俾埋豆浆🧐」、「食完喉咙痛！」。

遇野猪6大安全注意

针对野猪问题，渔护署指，有些野猪会走到民居或市区觅食，导致滋扰及破坏草地或其他个人财产。要减少野猪的滋扰，可采取以下措施：

•切勿喂饲任何野生或流浪动物，野猪会被因喂饲而留下的食物吸引走到喂饲地点附近觅食；

•妥善处理户外的垃圾或使用可防止被动物翻倒的垃圾箱，以减少吸引野猪的食物来源；及

•建立坚固的围栏或电网保护草地或农作物，或使用红外线感应声频或照明系统等措驱赶野猪。

市民一旦遇到野猪时，应该如何处理？渔护署网页有教路，提出6点安全注意事项，包括：

•如遇到野猪时，应保持镇定，切勿主动走近及干扰牠们；

•请勿接触野猪，包括幼猪；

•如有需要，可躲在障碍物后，待野猪离开后才继续前进；

•不应用物件抛向或驱赶野猪，以免挑衅野猪而发生危险；

•不要困住野猪或阻挡牠们的去路；及

•如受野猪滋扰，可致电1823电话中心通知渔护署跟进，如情况紧急，应立刻致电999报警求助。

而根据《野生动物保护条例》（第170章），非法喂饲野生动物（包括野猪、猴子及野鸟）可被处定额罚款5000元或者被检控，最高刑罚为罚款10万元及监禁1年。

资料来源：SoftTurtle5724＠facebook将军澳主场

