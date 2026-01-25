月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮

月入10万，在普遍港人心目中无疑是高薪象征，但有高收入的银行从业员近日却在网上发文列出掹掹紧家庭开支清单，大呻「根本储唔到好多钱」，自称是「穷人」。结果惹来网民嘲笑洗脚唔抹脚，但也有同路人心照地表示同情。详情见下图及下文：

月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数逐张睇↓↓↓↓

月入10万喺香港其实系穷人？

社交平台Threads昨日（24日）有一段以「月入10万喺香港其实系穷人？」为题的发帖，当中详列了一个月入10万元银行打工仔的掹掹紧家庭开支清单，当中总结起来，每月仅花剩1万大元，猛呻唔够钱用。如此理财，却被网民嘲笑为洗脚唔抹脚。

帖文开宗明义指「唔少banker/ibd/snt都好容易月入10万以上，但到年底就发现根本储唔到好多钱」。

家庭开支清单

帖文接著详列大概的家庭开支清单：

📍 每月固定开支（大概）

租金／供楼： $25,000 - $35,000（唔少同事工时都好长，想住近公司奥运／南昌两房系基本）

仔女教育： $15,000（兴趣班 + 补习 + 杂费 未计ischool（国际学校）学费）

工人姐姐： $6,500（人工 + 食宿杂资）

税项： $10,000（provisional tax（暂缴税）真系攞命）

家用／医疗： $8,000（四大长老 + 全家保险+ 宜家仲有宠物要买保险）

饮食／社交： $10,000（Lunch（午餐）$100起跳 + 饮嘢）

交通／杂项： $5,000（的士／养车／水电煤）

gym（健身）：$500-$1500（女人得闲又上下yoga（瑜伽）／pilates（普拉提））

每月剩余1万元

📉 总结：100k - 90k = 净返10k左右；并大呻「呢10k仲未计你买衫、换新iPhone（手机）、去个Weekend Trip（周末旅行）𠮶个月就变负数。呢个收入水平，政府福利（公屋、津贴、资助）完全无份，但每年交税就交到出血」。

网民：唔识理财学人做银行

对于「月入10万喺香港其实系穷人？」的说法，有回应的网民感到哗然与不屑，批评说法好比无病呻吟。留言分两大方向斥责：

一是批评理财能力，当中不少人质疑，作为金融从业员，竟有如此差的理财观念。有网民直接嘲讽「唔识理财学人做银行😂😂」、「当（内容）系坚，净系识洗脚唔抹脚，个list（清单）里面有好多开支可以节省，做金融反而唔识去理财🤷🏻‍♂️」。

另有网民尖锐地称「10万嘅收入，但想过20万嘅生活，咪抵你储唔到钱啰」。

网民：10万收入想过20万生活

二是批评生活方式，不少人明言当中的开支大多是「选择」而非「必需」。有人一针见血地指「穷系因为要充面子，把『人有•我有』当必需。」认为这种生活方式，即使收入再高也只会是穷人。

有人于是好心建议「有些少项目可节省，𠮶度可省1万至2万。如无小孩，又可用少万五。唔控制支出，几多都唔够使。」

网民：「夹心阶层」低不成，高不就

但也有同路人理解帖文提到的「苦况」，认为这正是香港「夹心阶层」的写照。其中一位网民留言表示「我明啊，好典型香港中产...生咗之后贫穷线底下挣扎求存...低不成，高不就」。

资料来源：hkbankstories＠Threads

相关阅读：

三口之家夫妇月入10万 港妈列家庭开支清单 劲呻：我哋先系真香港最底层

港爸养5孩每月开支10万惹热议 外佣兼当老师月薪达Ｘ万 网民惊讶：是认真的吗？

港男呻月薪9万仍难养家 叹至今无能力达1要求：「完全系困局」