港铁4大车站老是常出现 长发「伸手党」徘徊售票机问攞$20 网民揭恶行 拒绝帮忙反应吓坏人｜Juicy叮

一名怀疑是「伸手党」的长发女子，被网民发现不时在港铁4个车站内出现，多数在售票机附近徘徊，并向途人猎物借取20元。综合网民留言，形容对方为「惯犯」，且爆料揭露其恶行，指一旦拒绝帮忙，长发女的反应吓坏人。详情见下图及下文：

港铁4大车站老是常出现 长发「伸手党」徘徊售票机问攞$20 网民揭恶行逐张睇↓↓↓↓

楼主：一见到就问我借钱

楼主本月20日在社交平台Threads以「咁都撞到」为题上载短片发帖，留言指「呢个女人撞佢几次北角，依家喺尖沙咀都撞到佢，就系佢一见到我就问我借钱」。

楼主同时在回应栏，转载去年7月27日附短片的帖文，当时留言指「警世❗️❗️间唔中成日放工，都会见到佢，跟住就问你攞钱。会喺北角地铁站出现」。

楼主回应网民提问时自爆「几次撞到佢同我讲借$20俾我」。两段短片分别摄于港铁尖沙咀站和北角站，片中的怀疑「伸手党」长发女，右膊单边孭著同款的深啡色包包，在售票机附近徘徊。

网民热心分享长发女情报

帖文获不少有同样遭遇的网民和应，回应栏变身「情报分享区」，大家整合资讯，互相印证消息。综合各方留言，长发「伸手党」的特点如下：

•特定金额：目标金额一致，几乎都是向途人索取20元。

•活动热点：多在港铁站出没。有网民指：「此人多在黄昏时段在中环、尖沙咀、佐敦出现，不停问人攞$20蚊。我都俾佢问过攞$20蚊🤣🤣🤣」。

•恶言相向：途人拒绝借钱后，长发女或会恶言相向。有网民于是分享其亲身经历：

「中环，可能有遇过呢个人，唔知系咪同一个，佢问我攞$20蚊现金搭车，帮唔到佢就话我八婆」、「甩过！问我拎$20俾佢返青衣！唔俾佢，佢仲会发恶闹你」。于是有网民正经地提议「报警」、「有无得先俾20佢，再即场报警话佢诈骗」。

资料来源：linus_ho1116＠Threads

相关阅读：

中年汉得6蚊唔够钱食快餐店早餐 港女接济20元 结果意想不到！

「伸手党」中央图书馆外揾食 3女邀「坐车去XX」 DSE考生出杀手锏了断

「伸手党」湾仔理财中心打趸 懂3种语言 柜员机旁徘徊问人攞一样嘢......