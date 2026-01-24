黄大仙上邨19楼惊现神秘房 网民面青疑凶宅 房署解画爆出真正用途｜Juicy叮

黄大仙上邨咏善楼19楼有一间设计特别的神秘单位，由于外形触目，网民心惊惊怀疑是凶宅。房署回复《星岛头条》查询时，就神秘房作出详细解画，爆出这个单位的真正用途。详情见下图及下文：

黄大仙上邨19楼惊现神秘房 网民面青疑凶宅 房署解画爆出真正用途逐张睇↓↓↓↓

楼主：单位与别不同

楼主早前在社交平台facebook群组「黄大仙区友(黄大仙，新蒲岗，钻石山，慈云山......)」上载相片发帖，指「依个单位与别不同，系凶宅定系有咩用途嘅呢？黄大仙上邨咏善楼」。相中见到涉事单位的窗户关上，窗口设计也不同，墙身亦无冷气位和晾衣架。

有回应的网民笑称这是「铁窦，神秘房」，需要向楼下保安讲出暗号如「我系你老豆」方可进入。加人更加言之凿凿地表示「之前睇片讲有一类好猛嘅住宅改咗做机房，唔知真定假」、「改咗做机房都唔敢入」。

网民：个单位屋主姓消嘅

有知情的网民则指正，这单位并非「凶宅」或神秘房间，真实用途为「消防中途泵房」，笑言「个单位屋主姓消嘅，你都可以叫佢泵仔，永久业主」。

有网民呼吁大家「唔好听埋啲人乱噏凶宅」，指出「呢啲房会出现喺中间楼层，用一个单位嘅空间嚟做加压泵房」。有人更上载相片佐证，指「参考下黄大仙下邨十几楼嘅门口，有块牌标明用途」。于是有网民受教，感谢讲解「长知识了」。

房署：消防中途泵房

房署回复《星岛头条》查询时亦表示，帖文所指的单位为黄大仙上邨咏善楼的消防中途泵房。

房署解释，「消防中途泵是多层住宅楼宇消防供水系统的重要部分，主要用途是在启动消防栓或喉辘系统时，提升及维持水压与流量，确保各楼层于火警期间有足够的水压及稳定消防供水」。

房署：泵房门外有清晰标示

署方续称，「根据消防的相关规定，若建筑物内最高的消防栓与最低的消防入水掣之间的高度超过60米（一般相当于约20层或以上的楼宇），便须设置消防中途泵，因此公共屋邨大部分楼宇均设有消防中途泵，而各泵房门外亦会有清晰的标示」。

房署指出，「在日常情况下，消防中途泵不会启动，亦不会发出声响，其位置并没有划一规定，可视乎个别建筑项目的整体设计、楼宇布局及消防系统配置，设于不同楼层」。

黄大仙上邨 7座楼设消防中途泵

房署称，「以黄大仙上邨为例，邨内共有8座住宅楼宇，除普善楼只有9层高，无须设置消防中途泵外，其余7座均须设置消防中途泵，其中倡善楼、启善楼、达善楼、耀善楼和咏善楼的中途泵房设于19楼，而昭善楼和溢善楼的中途泵房则设在平台」。

过去一年无收相关噪音报告

对于有网民在回应栏提到「如果系泵房、上下左右户就常觉地震噪音了😅」。房署表示，「在过去一年，署方并没有接获黄大仙上邨各消防中途泵房发出噪音或引致震动的报告」。

房署表明，「会继续在确保消防安全的前提下，定期检查及测试有关消防设备，除按法例要求进行年度检查外，亦会继续主动为辖下屋邨的消防装置系统安排额外的半年中期检查，以维持消防系统的良好状态，并确保所有装置及设备符合消防处的相关要求」。

资料来源：Nobby Kwok＠facebook群组「黄大仙区友(黄大仙，新蒲岗，钻石山，慈云山......)」

相关阅读：

公屋单位装N部分体冷气 夸张奇景塞爆窗 房署调查后采ＸＸ行动

皇后山邨收回公屋单位告示 惹网民无限联想 外卖员爆料讲邨内实况：只系无人影出嚟......

慈云山公屋凌晨停电房署报警 「异常」通告掀热议 署方回应揭调查详情