「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮

「纸皮侠」横行港铁钻石山站。一名蛊惑的白头大叔，巧花心思把电动单车装扮成纸皮盒后，直接驶落月台直入车厢，猖狂做法令乘客及网民侧目。违规乘客引起港铁关注并出手对付，结局大快人心。详情见下图及下文：

楼主：在月台踩油行

楼主大前天（19日）在社交平台Threads上载短片及相片发帖，指「揸电单车搭地铁，头盔都唔戴」。现场为屯马线钻石山站往屯门方向月台，片中的「纸皮侠」白头大叔神态自若，像其他乘客一样，骑著以纸皮装饰车身的电动单车，脚撑撑地在月台排队候车。

列车到站后，「纸皮侠」更加直接骑著电动单车，连人带车颠簸地跨过月台空隙向车厢进发。

楼主在回应栏补充「月台喺我面前踩油行𠮶下我录唔到，可惜🤷🏻‍♂️」，并上载电动单车进入车厢后的相片，留言指「纸皮侠」在车厢内「不忘紧握扶手」。

网民大爆行踪

「纸皮侠」似乎不时出没，有留言的网民大爆其行踪，透露「刚刚喺湾仔天桥都见到呢个阿伯」、「啱啱见到佢在湾仔站」、「我喺南昌站换乘（转车）都见过呢位阿伯，唔系第一次」、「见过有职员叫返佢出闸......钻石山见过」。

有网民认为「纸皮侠」「特登攞纸皮遮住架电动车」，有人对其自私行为感到惊讶，感慨「咁都得😳」，有人则认真地担心，电动单车「爆炸起上嚟系咁先！」。

港铁收到报告后即时跟进

港铁回复《星岛头条》查询时表示，1月19日下午港铁职员收到乘客相关报告后，即时作出跟进，向该名乘客作出警告，提醒他不可在铁路范围携带及使用电动单车等电动可移动工具，并要求他离开车站。

港铁表示，会继续密切留意有关情况，若乘客见到相关情况，可通知职员以便作出跟进。视乎现场实际情况，职员在有需要时，可向违规乘客发出警告，或拟检控通知书，之后由公司法律部门跟进。

资料来源：mars_ching_＠Threads

