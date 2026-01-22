四眼恶女巴士车尾发难 声称被摸丧骂男子 一原因全车乘客竟唔帮｜Juicy叮

一名四眼女乘客在一辆开往大埔的72X巴士上发难，声称被摸，还在车尾手指指丧骂一名男子。全车乘客一原因唔帮忙，反指「呢个女人唔啱」。详情见下图及下文：

四眼恶女巴士车尾发难 声称被摸丧骂男子 一原因全车乘客竟唔帮逐张睇↓↓↓↓

楼主：乘客都话呢个女人唔啱

楼主昨日（21日）在社交平台Threads以「巴士」为题上载短片发帖，记录了车上一场骂战，指「啱啱搭72X返大埔，行到公路中间呢个阿姐系咁嘈又叫车长报警」。

楼主续称，「其他车上男女乘客纷纷都话呢个女人唔啱。叫被闹𠮶个男乘客唔好同个黐线嘅人嘈。呢个女人就继续闹又话有人摸佢㖞，之后我就落车啦」。

四眼恶女：你唔知头唔知路

片中见到情绪激动的四眼女乘客站于下层车厢车尾位置，不断向著其中1名背向镜头，疑做「架两」的男乘客指手画脚高声发牢骚，说著「No problem，no problem（无问题，无问题），（转身指向背后的座位）我坐喺度，就系我屈佢，你唔知头唔知路......OK」。

四眼女乘客扰攘期间，前排的乘客不时回头张望。由于楼主表明已中途下车，未知最终结果。

网民错重点留意闭目男

因应楼主引述四眼女乘客声称被摸，回应的网民纷猜测该女子当时的精神状态，有网民怀疑她「一系白咭，一系饮大」、「饮醉咗？」。

还有人错重点地留意到女子身旁的一名似乎无视指骂指声在闭目的「与世无争」男乘客，指「隔离个男仔睡得好甜🤪」

资料来源：busman_o305＠Threads

