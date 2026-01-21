62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮

一名62岁阿伯昨日（20日）在社交平台发帖，分享自己成功获一间本港上市财务公司聘用，「见工时间用咗1小时30分钟」即收到聘用通知，他在帖文中霸气发出「灵魂拷问」掀起热议。

62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」↓↓↓↓

这名62岁阿伯在社交平台上发帖表示，昨日（20日）早上去见工，公司是一间本港上市财务公司，「职位系分行CS（客户服务），见工时间用咗1小时30分钟」。

他在帖文中表示，负责见工面试的为「2个Team Head」，他见完回家即接到对方来电，他在帖文中说：「刚才打电话嚟俾Offer。」

以62岁「高龄」迅速获聘用，楼主不禁霸气一问：「我今年62岁仲肯请我，啲后生仔女去晒边？」

6旬阿伯励志打工日记：38年前曾住英国

翻查这位「阿伯」楼主的过往帖文，可谓是一部长者打工仔奋斗史，综合各帖文可见，他去年（2025年）失业半年后，在61岁之龄投身银行业，担任分行大堂工作，即使辛苦要「企分行大堂全日」，放工后也要「泡泡脚」纾缓，但他对生活依然充满热情。

他从不亏待自己，午餐会放弃「颓饭」，选择「黑椒牛扒意粉」或「瑶柱XO酱葱油鲍鱼花菇云吞捞粗面」等美食，更懂得善用政府资源，成功申请「再就业津贴试行计划」，并晒出1万元的支票，喜悦之情溢于言表。

这位阿伯原来亦有段「估唔到」的过去，他在上周四（15日）的帖文中曾晒出38年前的英国车牌，并透过Google Maps找到当年居住的英国独立屋，引来网民啧啧称奇。

网民大赞与时并进：叔叔有料

这位阿伯的「灵魂拷问」帖文，迅即引来大量网民关注留言，不少人称赞阿伯楼主「励志」，有人更指他作为长者亦识玩Threads，能够「与时并进」，有网民说：「叔叔有料，后生𠮶班未必够火候」，楼主则幽默回应：「对唔住，我系阿伯。」有网民则从实际角度分析，觉得楼主的年纪与成熟反而是一种优势，能「易获得啲客信任啩」。

不过，部分网民则幽默地留言指担心他堕入求职陷阱，提醒他「因住呃你钱」、「应该系诈骗 想骗你户口」，有网民甚至言之凿凿地说：「62岁都请系想骗棺材本」，楼主却淡定回复：「我棺材本都冇。」当有人质疑公司可疑时，他充满自信地表示是「上市公司嚟日日电视卖广告」。

网民竞猜「神秘大财团」系边间？

楼主对新公司的名称守口如瓶，引发了一场网上「我系估歌仔」式的竞猜游戏。网民将所有耳熟能详的财务公司猜了一遍，但楼主一概否认，有网民以广告歌「落街冇钱买面包」作提示，楼主却笑称「未听过呢个广告」，令公司身份更添神秘。

虽然公司名是个谜，但楼主透露了工作时间为星期一至五，早上9时至晚上7时，长达10小时，并且「都要Sell嘢」，可想工作绝非想像中轻松。

乐观楼主传正能量：大家加油！

不少网民纷纷为楼主阿伯打气，「恭喜，找到好工」「加油」之声不绝于耳，当有其他网民留言质疑楼主时，亦有网民为他打抱不平，认为他自食其力，值得尊重。

事实上，这位62岁的楼主本人亦展现出积极乐观的一面，他除了坦然承认新工作「系辛苦工」外，亦曾在旧帖文中向其他打工仔打气，写道：「大家加油」。当他成功申请津贴、展望将来时，也会兴奋地分享「多三个月就有第二期$10000」，坚持将正能量传递开去。

来源：wscheung12＠Threads