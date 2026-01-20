港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮

有港女在社交平台发文，大呻参加重庆「定制团」的惨痛经历，楼主原以为执到宝，能以千多元享受五天四夜的深度游，岂料竟是一场噩梦的开始，她大呻签名以为是收据，结果竟是「卖身契」被强迫购物。

港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节↓↓↓↓

有女网民在「中伏旅游报料区」FB专页发帖表示，看到一个「定制游」的Facebook广告，声称提供「重庆五天四晚深度游」，包办专车接送、入住精选景点酒店，畅游仙女山、天生三桥等著名景点，收费仅约$1280，该广告标榜「吃住行玩一站式服务」。

楼主被其吸引，从她上载的付款纪录截图可见，她向一间重庆旅行社支付了两人合共人民币2520元（约港币$2842）的团费，以为两个人的梦幻旅程即将展开。

$1280包吃住行玩

结果现实与期望落差极大，楼主在帖文中怒斥：「啱啱在12/1-15/1 去完重庆返黎香港，超级大中伏！」她表示，去到当地才惊觉「被卖猪仔比D平地平价购物团」，行程货不对办，不但住宿与「最少4星」的承诺完全不符，膳食环境更被形容为「好似人地工厂放饭既地方」，极其恶劣。

最让她气愤的是，不但被强迫在购物点「坐够2个钟先准走」，更被威胁若要离团便需「赔$2000」，她其后更发现，同团的内地团友团费仅为400元人民币，令她大感不忿，直指旅行社欺骗港人。

女事主：签名以为系收据

楼主在回应网民时表示，自己是在懵然不知的情况下签署了「合约」：「我以为俾咗钱签收嘅收据」，没想到回家后才发现是一份旅游合同。

根据楼主上载的合约照片，这份名为「渝城美景」的行程单，表面上列出了每日的观光行程，但去到第四天，行程却写明会到访免税店等购物点。

而另一页的「旅游合同补充协议」更清楚列明，在第四天将安排两个「不低于120分钟」即不少于4小时的购物活动，合约连购买项目都一一列出包括「翡翠、丝绸、棉花、四件套」。 合约中更有一段声明，表示游客已「自愿」同意前往购物场所，「旅行社并无强迫」。

网民：到底系贪平定无知？

帖文引发热烈回响，不少网民认为楼主「贪平」，直言：「一分钱一分货」、「先果$1250除返开5日，每日先果$250，又食又车费又人工，你想有几好？谂都谂到啦」。

不过，楼主反驳指自己并非贪小便宜：「重点唔系几多钱呀？我净系见间间都系差唔多㗎，我就信咗啊。」她又解释是因为看到网上很多类似价钱的「定制团」广告，以为是市价，才会误堕陷阱。

帖文亦钓出大量有类似经历的苦主，有网民分享在成都、贵州的经历，直言情况与楼主「完全倒模」，同样是被中介「卖猪仔」到平价购物团。有网民更表示，曾被旅行社以高原反应为由，推销索价220元的「登山保」，但事后查证发现保费只需30元。楼主也回应指自己遇过类似情况，同行香港人被索价200元保险费，经她理论后才减至80元。

网民教路向内地部门投诉

不少网民建议楼主向内地相关部门投诉，有网民教路：「直接打内地消费者投诉电话12315举报间旅行社，唔使客气」，也有人建议使用全国旅游监管服务平台「12301」。一些热心网民更详细教学，指可以「搜索全国旅游监管局，提交资料」，并提醒楼主「切记！！要提及自己系香港居民身份！」，据称不出三日便会有专人联络。

不少网民又建议，与其在Facebook这些缺乏监管的平台冒险，不如光顾大型旅游平台，或直接光顾香港有牌照的旅行社，至少更有保障。