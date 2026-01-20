天水围屋苑保安升级变「人肉CCTV」 心口挂Cam惹热议 大律师拆解私隐陷阱｜Juicy叮

本港第二大居屋屋苑天水围天颂苑，今日（20日）疯传管业处发出通告，宣布保安团队将配备「视频纪录仪（或称随身摄录机）」新装备，掀起网民热议。

《星岛头条》已就事件向有关管业公司及私隐专员公署查询，大律师指此措施罕见，促请管理公司执行前先咨询居民，由于涉及个人私隐，须公开相应的保障私隐政策。

天水围屋苑保安升级变「人肉CCTV」 心口挂Cam惹热议 大律师拆解私隐陷阱↓↓↓↓

有网民今早（20日）在「全港保安招聘站security recruit」FB专页上载相片，显示天水围天颂苑管业处向居民贴出通告，该通告于2026年1月15日发出，标题为「有关：保安人员关开始使用新装备（音视频记录仪）」。通告内容指：「为提升本苑的保安质素，保安人员将获配新仪器（音视频记录仪）」，并强调「此仪器可以同时录影及收音，以记录现场情况。」

管业处通告：须先得业户同意方可摄录

从通告附上的相片可见，该新装备是一个黑色、状似小型摄录机的方形装置，夹在保安员制服的左胸口袋上。

通告特别提到一项关键使用条款：「若保安人员使用该仪器跟进个案，必先获得业户同意后方能运作，以保障双方权益」，似乎是为了释除住户对私隐的疑虑。

网民反应两极：「保障自己」VS「多余」

帖文引发热议，网民对此「升级」反应两极，有支持者认为这是保护前线保安的必要措施，直言「周街傻人，惊左d白卡？同保障自己」，有人表示见怪不怪：「我听闻有一啲豪宅盘或者港铁盘保安系要带住一个小型录影机！」有人则慨叹保安工作不易为。

不过，部分网民对此措施提出质疑，有人认为所谓「先经同意」的条款根本不切实际：「多余，有人会同意被录影吗？」有网民亦语带讽刺地表示：「唔好信啦，要用就坏机，无用影实你」，担心仪器会被选择性使用。

有网民实际地担心这是否意味著「又加管理费啦」。新装备的外型亦引发大量联想，不少网民戏称保安员「当自己是警察？」，甚至有人笑问是否「变咗美国警察？」。创意无限的网民更将其比喻为「人肉CCTV」，有人天马行空地提议：「应该升级AI眼镜，除了录音录影，住户人脸侦测，可疑人仕恶意分析」，甚至幻想仪器「好似（电影）《睹侠》侯赛因部机可以分析条友，几多成系好人，几多成系坏人，哈哈哈」。

大律师：管业处须公开私隐处理政策

大律师陆伟雄回复《星岛头条》表示，有关屋苑保安配备随身摄录机，非常少见，措施需要满足多个条件才符合私隐条例，除被拍摄者须「被获通知」，屋苑管业处亦须制定及公开其储存及处理有关资料的政策，「好似咩嘢人有权取阅有关资料？咩时间销毁？保存期几耐？会唔做定期检讨？呢啲都要公开，才算符合私隐条例。」

陆伟雄又指出，作为屋苑管理公司，其工作性质与警方调查执法不同，何以须要如警员般引入随身摄录装备，须要有足够理由说服居民，由于事涉个人私隐，必须向居民交代清楚「有咩驱使佢哋要用呢啲新措施」，「系咪有咩嘢发生？用一般保安措施已经唔足够？」他认为实行前亦应先充分咨询居民。

资料显示，位于天水围的天颂苑，共有15幢楼宇，6080个单位，为全港第二大居屋屋苑。



