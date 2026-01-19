公屋「查天花」通告吓坏街坊 事主疑新型诈骗 真相竟是...｜Juicy叮

有住在慈云山的公屋居民在社交平台发文求救，表示收到一张声称要入屋检查天花的「空置单位翻新工程」通告，担心是「新型诈骗手法」，引发网上热议，不少热心街坊纷纷献计，最终楼主亲身查证，揭开事件真相。

公屋「查天花」通告吓坏街坊 事主疑新型诈骗 真相竟是...↓↓↓↓

诈骗手法层出不穷，市民防骗意识大大提高，有慈云山公屋居民在「慈云山资讯交流」Facebook专页发相发文询问：「想问吓各位山友，如果楼下退返间屋俾房署装修，系唔系会收到呢张通告？定系新型诈骗手法，呃你开门俾佢哋入去？」

事主：呃你开门俾佢哋入去？

从事主上载的相片可见，该通告由一间名为「ＸＸ发展有限公司」发出，内容指事主楼上的单位将进行为期约一个月的翻新工程，期间会产生沙尘及噪音。

通告的关键在于：「鉴于相关空置单位翻新工程位于贵单位上层，本司检查人员或需进入贵住户单位内进行天花剥落及渗漏勘察检查」，并留下了一位「张生」的联络电话，要求住户在星期一至六的办公时间内联络安排。

有公屋户亦收相同通知：有少少怪

这张要求「入屋」的通告，瞬间触动了事主和一众网民的防骗神经，在留言区，有另一位网民亦上载了几乎一模一样的通告，表示「有收到相同嘅嘢」，但他同样充满戒心，直言：「除非有两位以上保安陪同，或者我屋企有两人以上...否则唔会俾佢入屋」，并质疑楼上住户仅入住三、四年便迁走，情况「有少少怪」。

不少网民都提醒事主「小心d，年尾时候」，并提出各种查证方法，有人建议「首先我会打去房署核实有无依个工程」，然后再致电承办商核实员工身份。

网民吁即向房署求证

大部分网民都认为最稳妥的做法是亲身查询，例如「最简单落楼下问保安，再唔系去办事处问就最稳阵」，其中，要求保安陪同的建议获得最多人认同：「要入屋要保安上来陪同认人」，有网民则开玩笑称：「你拿住把刀开门俾佢哋入嚟睇应该安全」，以幽默化解紧张气氛。

不过，有街坊亦表示不排除通告可能是真的，有网民分享：「系真既，之前收到呢张野楼上就开始做还原工程，仲搞到漏水...我都系打呢张纸个电话叫佢搞返好。」另一位网民亦解释：「放心啦 是真的，因为楼上打拆，你通常天花都会甩灰。」有网民起底该承办商名称后指出，「ＸＸ系房署承办商黎」，通知会派给受影响最大的上下左右四个单位。

在一轮热烈猜测后，事主其后更新帖文，交代了最终结果，他表示已「亲身去了邨里的房屋署办事处询问，他们说是真的。」令事件终于水落石出。

来源：慈云山资讯交流＠facebook



