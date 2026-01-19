天花穿窿惊见楼上！冲凉如历石屎雨 网红装修师傅被指卸膊：楼上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮

有网民在社交平台发相发帖作大控诉，指因楼上单位进行维修工程，其厕所天花惨遭打穿一个大窿，和楼上竟可相对而望，石屎剥落，情况岌岌可危。事主批评，负责工程的师傅竟是一位经常在网上拍片教学的KOL，惟其处理手法却令人大失所望，引发网民热议。

天花穿窿惊见楼上！冲凉如历石屎雨 网红装修师傅被指卸膊：楼上嘅事唔使同你交代↓↓↓↓

有网民在「一个装修佬, C-Fu Chan」FB专页发帖表示，其单位一直受楼上渗水问题困扰，「11月初开始个天花严重到日日滴水，冲凉去厕所都担心随时有石屎跌落黎」，生活在惶恐之中，甚至为此取消了旅行计划。

渗水变「落雨」 巨响后天花穿窿

直至近日情况恶化至「好似落雨咁」，楼上业主才终于正视问题，聘请装修公司施工。岂料，工程开始后迎来更大恶梦。

事主忆述：「到咗11点左右，一声巨响，成旧石屎压到假天花变晒型，啲石屎碎跌到成个厕所都系！」从事主上载的相片可见，情况确实骇人。其中一张由楼下向上拍摄的相片，清楚见到天花板上一个巨大的破洞，水泥块摇摇欲坠，数条钢筋已严重锈蚀、变黑甚至断裂，相中清晰可见，被凿穿的破洞位置更能直接望穿楼上，场面触目惊心。

另一张从楼上单位向下拍摄的相片，则显示地板被凿开一个大窿，同样可见锈迹斑斑的钢筋，并能透过破洞窥见楼下厕所的假天花。

网红师傅被指讲一套做一套 拒交代维修方案

事主指，楼上工程公司的负责人竟是一位薄有名气的网红，「成日上电视、系YouTube都成日拍片教大家维修，又开班教人野、又成立义工队去帮助弱势社群&老人家」，然而，该师傅的处事态度却被指「讲一套做一套」。

事主称对方口头上承诺会妥善处理，但当追问具体维修方法时，对方却支吾以对，更抛出一句：「楼上既事唔需要同楼下交代、楼下无权去监督楼上点做」，并意图以「落黎楼下放块木板再系楼上倒石屎」的简单方式了事，令事主无法接受。

真正专业师傅无暇每日拍片？网民齐轰：应即报屋宇署！

帖文一出引发热烈回响，帖文被分享到多个装修群组，不少人直指事件严重性：「打穿咗楼板涉及楼宇结构安全，需要一级小型工程修葺，重新钉板扎铁，结构工程师...而唔系求其补番就算数！」

大部分留言均认为问题已「超出装修佬的能力范围」，强烈建议事主立即向屋宇署求助，「直接揾BD啦！」、「报屋宇处+照片证明，cc报社/东张西望」。

对于该网红师傅的身份，网民亦议论纷纷，不少人留言要求「开名啦，please」，以免「搞到其他人躺着中枪」，有网民讽刺道：「D人成日睇到youtube𠮶d师傅点劲点劲，现在就是1个好好嘅例子！！」直言真正专业的师傅根本无暇每日拍片。

来源：「一个装修佬, C-Fu Chan」＠facebook