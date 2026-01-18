Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:47 2026-01-18 HKT
发布时间：15:47 2026-01-18 HKT

一名准备乘搭港铁的女乘客，昨日（17日）在车站附近被一位靓女姐姐截停，强行送上一张都会票。女乘客持票入闸后有惊喜，在网上发文表示「冇谂过可以咁样俾人」；精明的网民则看出背后动机。详情见下图及下文：

靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人逐张睇↓↓↓↓

楼主：塞咗张港铁都会票俾我

楼主昨日（17日）在社交平台Threads上载相片及短片发帖，指「啱啱行紧去地铁站，有个靓女姐姐突然截低我问我系唔系要去搭地铁？🤨我话系佢就塞咗张港铁都会票俾我😆」。

楼主续称「我真系用咗发现仲有一程未搭，睇嚟系今日（17日）到期，我之前都冇谂过可以咁样俾人，多谢你呀🥺香港人真系好好」。

网民：靓女姐姐放咗大假

港铁都会票于67个指定市区车站适用，40日内搭40程，售价460元。针对楼主遇上的情况，有精明网民分析靓女姐姐的举动，指「40日40程，如果攞嚟返放工，好少会剩余单数一程，而去到最后一日都未用到。😁睇嚟呢位善心人士计错数，放咗大假😁」。

网民：我都试过咁样送俾人

不少回应的网民也自爆曾做过类似的「传承」：「我都试过咁样送俾人搭车」；有人在外地旅行时，还曾将未用完的一日票「截停买飞的人送俾佢」。

也有网民分享在连锁咖啡店遇到买一送一时，会「现埸大声问，有冇人想饮coffee（咖啡）」，并认为这种分享能让「自己开心，收到的人也高兴✌️✌️✌️」。

另有人表示「我都有试过最后一日用半价coupon（优惠券）食饭，用唔晒啲coupon，送咗俾隔离枱，佢哋超开心，悭返几百蚊，开心未必因为个价值，系感觉好幸运😜」。

网民无奈 送都无人要

然而，人与人之间始终有戒心，加上骗徒手法层出不穷，不少网民坦言，自己也曾想过将用剩的车票或优惠券转赠他人，但都遇到困难：

•我成日用唔晒都好想咁样塞俾人，但惊人哋以为我有咩不轨企图；

•谂起当年食完放题埋单送优惠券，出门口送俾等紧位嘅人，无人敢要；

•之前用剩咗几程想俾人，个呀叔当我问佢拎钱咁😑，后尾个后生仔就识嘢啦；

•我都谂过用剩时地铁站俾人。但我都系惊人哋以为我想呃人，所以最终都系由佢嘥咗佢算；

•我都试过闸口俾人用，但问咗几个人佢哋都惊我呃佢，唔要！跟著我将张都会票俾返港铁！只系到期唔想浪费；

•我之前都试过俾人，第一个后生仔好戒备觉得我系呃佢，第二个系一pair（对）情侣，接受咗我将剩返一次嘅都会票。

网民：港人唔习惯接受陌生人馈赠

有细心的网民分析这现象，认为「香港人唔习惯接受陌生人嘅馈赠，从小教育要保护自己嘅结果，免受拐骗嘅同时失去咗人情味」。

不过，仍是有人正面地表示，自己曾收过赠票，并「keep（保持）张飞keep到而家，就系为咗记住香港其实好多好人好事💖」。

资料来源：da_gee_＠Threads

相关阅读：

北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？

港铁旺角站连体婴式冲闸 妇人紧贴两小童过闸机疑似逃票 网民估计有特别原因

揹名牌袋女八达通硬插票槽「摄烂」港铁闸机 赔偿点计？港铁咁回应

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:34
渣打马拉松2026．持续更新︱田总：得奖名单暂无调乱号码布情况 10名海外精英跑手获金级成绩
社会
35分钟前
01:04
渣打马拉松2026︱50名跑手送院 二人危殆 二人严重
突发
49分钟前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
23小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
3小时前
01:39
渣打马拉松2026｜周润发跑10K两个钟冲线 参赛「志在同观众打招呼 」：最紧要享受过程！
社会
6小时前
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
1小时前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
18小时前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
58分钟前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
22小时前