靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮

一名准备乘搭港铁的女乘客，昨日（17日）在车站附近被一位靓女姐姐截停，强行送上一张都会票。女乘客持票入闸后有惊喜，在网上发文表示「冇谂过可以咁样俾人」；精明的网民则看出背后动机。详情见下图及下文：

楼主：塞咗张港铁都会票俾我

楼主昨日（17日）在社交平台Threads上载相片及短片发帖，指「啱啱行紧去地铁站，有个靓女姐姐突然截低我问我系唔系要去搭地铁？🤨我话系佢就塞咗张港铁都会票俾我😆」。

楼主续称「我真系用咗发现仲有一程未搭，睇嚟系今日（17日）到期，我之前都冇谂过可以咁样俾人，多谢你呀🥺香港人真系好好」。

网民：靓女姐姐放咗大假

港铁都会票于67个指定市区车站适用，40日内搭40程，售价460元。针对楼主遇上的情况，有精明网民分析靓女姐姐的举动，指「40日40程，如果攞嚟返放工，好少会剩余单数一程，而去到最后一日都未用到。😁睇嚟呢位善心人士计错数，放咗大假😁」。

网民：我都试过咁样送俾人

不少回应的网民也自爆曾做过类似的「传承」：「我都试过咁样送俾人搭车」；有人在外地旅行时，还曾将未用完的一日票「截停买飞的人送俾佢」。

也有网民分享在连锁咖啡店遇到买一送一时，会「现埸大声问，有冇人想饮coffee（咖啡）」，并认为这种分享能让「自己开心，收到的人也高兴✌️✌️✌️」。

另有人表示「我都有试过最后一日用半价coupon（优惠券）食饭，用唔晒啲coupon，送咗俾隔离枱，佢哋超开心，悭返几百蚊，开心未必因为个价值，系感觉好幸运😜」。

网民无奈 送都无人要

然而，人与人之间始终有戒心，加上骗徒手法层出不穷，不少网民坦言，自己也曾想过将用剩的车票或优惠券转赠他人，但都遇到困难：

•我成日用唔晒都好想咁样塞俾人，但惊人哋以为我有咩不轨企图；

•谂起当年食完放题埋单送优惠券，出门口送俾等紧位嘅人，无人敢要；

•之前用剩咗几程想俾人，个呀叔当我问佢拎钱咁😑，后尾个后生仔就识嘢啦；

•我都谂过用剩时地铁站俾人。但我都系惊人哋以为我想呃人，所以最终都系由佢嘥咗佢算；

•我都试过闸口俾人用，但问咗几个人佢哋都惊我呃佢，唔要！跟著我将张都会票俾返港铁！只系到期唔想浪费；

•我之前都试过俾人，第一个后生仔好戒备觉得我系呃佢，第二个系一pair（对）情侣，接受咗我将剩返一次嘅都会票。

网民：港人唔习惯接受陌生人馈赠

有细心的网民分析这现象，认为「香港人唔习惯接受陌生人嘅馈赠，从小教育要保护自己嘅结果，免受拐骗嘅同时失去咗人情味」。

不过，仍是有人正面地表示，自己曾收过赠票，并「keep（保持）张飞keep到而家，就系为咗记住香港其实好多好人好事💖」。

资料来源：da_gee_＠Threads

