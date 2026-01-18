Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:15 2026-01-18 HKT
发布时间：13:15 2026-01-18 HKT

沙田一名夜归女日前在街头惨遇露体狂，惊魂甫定后心念一转，在「我无嘢惊，唔怕！」的信念下大胆转身穷追，结果以手机拍下大只露械男一狼狈反应。不过有网民紧张提醒，「一个女仔夜妈妈要小心啲」、「追上去其实有啲危险」。详情见下图及下文：

沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应逐张睇↓↓↓↓

楼主：心情似坐紧过山车

楼主本月16日在社交平台Threads以「露体狂」为题上载短片发帖，讲述惨遇变态男后难以用笔墨形容的心情，和穷追的心路历程。

楼主先警世地提醒「住沙田区嘅朋友！要小心！有变态佬出没！」，并形容自己的心情——「我而家嘅心情就好似坐紧过山车，好难以用笔墨形容」。

楼主接著讲述事件的来龙去脉：「事缘我如常搭𠮶架小巴返屋企，平时都有一两个人一齐过马路。过完马路我见有个男人行咗喺我前面，见佢个感觉好似揾紧路咁，跟住见佢落咗去隧道，然后又行返去我前面」。

楼主：睇佢个样同装束正常

楼主续称「我以为佢揾紧路点行啦。睇佢个样同装束正常，身形操过肌咁款，就无再为意，咪继续剪片」。

说到戏肉「点知！当我行到转弯位𠮶刻，佢老Ｘ呀！佢企咗喺墙边，打大赤肋露咗条Ｘ出嚟。我当堂吓到走夹唔抖，即刻系佢隔离跑走：Ｘ！系咪黐Ｘ线㗎！」。

楼主：几十岁人我有咩未见过

但楼主接著心念一转，表示「当我跑咗几步之际，我心谂我都几十岁人我有咩未见过！我无嘢惊，唔怕！于是即刻跑返转头，谂住影佢大头，点知条变态佬已经走到母雷公咁远，跑到去街尾位置。好可惜帮唔到佢出名！」。

楼主最后告诫「真系唔好睇个人四四正正，原来都可以做出咁癫嘅行为！一个女仔夜妈妈返屋企真系要每分每秒保持警惕，变态佬无样睇！」。

楼主：似喺沥源方向行过嚟

楼主在回应栏补充，事发于「大概（凌晨）2点尾时间」、「佢行路都亏亏地咁款」、「都唔知佢系咪做完Gym（健身）嚟，佢好似喺沥源𠮶个方向行过嚟」。

上载的短片由楼主边追边拍，「露体狂」当时「向紧沥源方向跑」，楼主沿马路边穷追，终在街尾见到「露体狂」正在狼狈地拔足狂奔，并在一路牌旁沿路左转。此时，楼主已跑得气喘连连。

有回应的网民指「条友逃走嘅跑姿咁似进击的巨人𠮶啲巨人🤣」，亦有人指「背影身型睇落唔似操过肌」。

网民力劝报警

不少网民都力劝楼主报警，有留言指「报警，有cam（镜头）好易捉」、「你要去备案！警方有机会揾附近cctv（闭路电视）捉条友」，另一网民则称「你照报警，通常几日内拉到人，太多实例」。

事件也勾起其他人的恐怖回忆，有网民爆料「沙田一路都有露体狂， 以前喺新城市广场，大概系而家松本清附近对住嘅大玻璃，我曾经见过有两团肉色嘅嘢贴住玻璃，心谂系咪有猫仔啦仲走过去望，望真啲原来系pat pat嚟㗎！ 跟住我就喺条路一路跑一路嗌有变态佬露体狂，有个保安好快就追咗出去可惜追唔到个变态佬😢，以前啲保安好尽责真系出尽力跑⋯ 总之，夜归都系要小心啲了」。

网民：追上去其实有啲危险

同时，不少人关心楼主的安全，提醒她「好彩条友走咗咋，点知呢啲变态佬会做啲咩，你一个女仔夜妈妈要小心啲」、「就咁睇片条街都ok静 追上去其实有啲危险」、「好危险啊，下次唔好啦」、「最怕佢引你追而有其他人埋伏」。

楼主则现身回应，称「其实都真系呀，条街好少人，我追𠮶刻都有啲淆，唔知佢仲系咪匿埋咗𠮶条柱旁边」。

也有人提供自保建议，称自己会「如果行些好静的位，或者夜晚条街无人，我会手持缩骨遮，当武器傍身」。

资料来源：togit.leather＠Threads

相关阅读：

Youtuber铜锣湾闹市非礼女子拖行10米 色胆包天犯案片疯传：「做我女朋友，我好钟意你！」警拘42岁男涉非礼

佐敦大叔撞少女「手部动作」掀非礼争议 网民反应两极：无心之失定明抽水？

港女搭巴士疑遭怪手胸袭 网民同情自爆曾遭非礼：被拍pat pat摸手臂

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:04
渣打马拉松2026．持续更新︱田总总结赛事：截至11时共30位跑手送院 1517人需接受治疗 有跑手休克
社会
32分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
15小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
21小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
20小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
16小时前
01:04
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
突发
1小时前
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
7小时前
01:39
渣打马拉松2026｜周润发跑10K两个钟冲线 参赛「志在同观众打招呼 」：最紧要享受过程！
社会
3小时前
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
00:11
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
影视圈
4小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
19小时前