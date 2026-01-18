沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮

沙田一名夜归女日前在街头惨遇露体狂，惊魂甫定后心念一转，在「我无嘢惊，唔怕！」的信念下大胆转身穷追，结果以手机拍下大只露械男一狼狈反应。不过有网民紧张提醒，「一个女仔夜妈妈要小心啲」、「追上去其实有啲危险」。详情见下图及下文：

楼主：心情似坐紧过山车

楼主本月16日在社交平台Threads以「露体狂」为题上载短片发帖，讲述惨遇变态男后难以用笔墨形容的心情，和穷追的心路历程。

楼主先警世地提醒「住沙田区嘅朋友！要小心！有变态佬出没！」，并形容自己的心情——「我而家嘅心情就好似坐紧过山车，好难以用笔墨形容」。

楼主接著讲述事件的来龙去脉：「事缘我如常搭𠮶架小巴返屋企，平时都有一两个人一齐过马路。过完马路我见有个男人行咗喺我前面，见佢个感觉好似揾紧路咁，跟住见佢落咗去隧道，然后又行返去我前面」。

楼主：睇佢个样同装束正常

楼主续称「我以为佢揾紧路点行啦。睇佢个样同装束正常，身形操过肌咁款，就无再为意，咪继续剪片」。

说到戏肉「点知！当我行到转弯位𠮶刻，佢老Ｘ呀！佢企咗喺墙边，打大赤肋露咗条Ｘ出嚟。我当堂吓到走夹唔抖，即刻系佢隔离跑走：Ｘ！系咪黐Ｘ线㗎！」。

楼主：几十岁人我有咩未见过

但楼主接著心念一转，表示「当我跑咗几步之际，我心谂我都几十岁人我有咩未见过！我无嘢惊，唔怕！于是即刻跑返转头，谂住影佢大头，点知条变态佬已经走到母雷公咁远，跑到去街尾位置。好可惜帮唔到佢出名！」。

楼主最后告诫「真系唔好睇个人四四正正，原来都可以做出咁癫嘅行为！一个女仔夜妈妈返屋企真系要每分每秒保持警惕，变态佬无样睇！」。

楼主：似喺沥源方向行过嚟

楼主在回应栏补充，事发于「大概（凌晨）2点尾时间」、「佢行路都亏亏地咁款」、「都唔知佢系咪做完Gym（健身）嚟，佢好似喺沥源𠮶个方向行过嚟」。

上载的短片由楼主边追边拍，「露体狂」当时「向紧沥源方向跑」，楼主沿马路边穷追，终在街尾见到「露体狂」正在狼狈地拔足狂奔，并在一路牌旁沿路左转。此时，楼主已跑得气喘连连。

有回应的网民指「条友逃走嘅跑姿咁似进击的巨人𠮶啲巨人🤣」，亦有人指「背影身型睇落唔似操过肌」。

网民力劝报警

不少网民都力劝楼主报警，有留言指「报警，有cam（镜头）好易捉」、「你要去备案！警方有机会揾附近cctv（闭路电视）捉条友」，另一网民则称「你照报警，通常几日内拉到人，太多实例」。

事件也勾起其他人的恐怖回忆，有网民爆料「沙田一路都有露体狂， 以前喺新城市广场，大概系而家松本清附近对住嘅大玻璃，我曾经见过有两团肉色嘅嘢贴住玻璃，心谂系咪有猫仔啦仲走过去望，望真啲原来系pat pat嚟㗎！ 跟住我就喺条路一路跑一路嗌有变态佬露体狂，有个保安好快就追咗出去可惜追唔到个变态佬😢，以前啲保安好尽责真系出尽力跑⋯ 总之，夜归都系要小心啲了」。

网民：追上去其实有啲危险

同时，不少人关心楼主的安全，提醒她「好彩条友走咗咋，点知呢啲变态佬会做啲咩，你一个女仔夜妈妈要小心啲」、「就咁睇片条街都ok静 追上去其实有啲危险」、「好危险啊，下次唔好啦」、「最怕佢引你追而有其他人埋伏」。

楼主则现身回应，称「其实都真系呀，条街好少人，我追𠮶刻都有啲淆，唔知佢仲系咪匿埋咗𠮶条柱旁边」。

也有人提供自保建议，称自己会「如果行些好静的位，或者夜晚条街无人，我会手持缩骨遮，当武器傍身」。

资料来源：togit.leather＠Threads

