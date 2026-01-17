港铁职员合力抬男乘客出车厢 网民：阴公啰，点解要咁拖？ 目击者还原真相：唔使担心｜Juicy叮

一段港铁职员合力把一名鸭舌帽乘客抬出车厢的短片近日在网上疯传，不少网民不知就里，惊呼「阴公啰！」、「点解要咁拖？」。不过，有目击者还原事件真相，安心地指「唔使担心」。详情见下图及下文：

港铁职员合力抬男乘客出车厢 网民：阴公啰，点解要咁拖？逐张睇↓↓↓↓

楼主：轮椅都冇张

楼主前日（15日）晚上约8时半在社交平台Threads上载短片发帖，留言「讲到明有人晕咗，轮椅都冇张😅」。

短片见到列车关门前，两名港铁男职员夹手夹脚揪著鸭舌帽男的裤头，连抬带拖的带离车厢后，之后再小心翼翼地放在地上并作安抚，期间一名女职员从旁协助，并跪在月台上察看男子情况；及后，另一名港铁男职员到场增援。片中见到，男事主似乎不太清醒。

网民：咁拖佢走都得㗎咩

根据短片，现场为港铁屯马线锦上路站，涉事的列车为一列开往乌溪沙方向的列车。

由于场面令人不安，不少网民不知事情始末，单看「拖佢出去」的画面后惊呼「奇观」、「阴公啰！」、「点解要咁拖？」、「咁拖佢走都得㗎咩」、「点解会咁样拖人出去嘅？」，担心「裤都磨Ｘ穿埋」。

并有网民惊讶「第一次见人咁救人法...」，有人更加提到「急救守则，有人晕低第一件事系Call白车同埋唔好移动伤者」。有冷静的网民则提醒，「其实真系唔好为Ｘ而Ｘ，你又唔知𠮶个乘客发生咩事，个个见到条片就做晒键盘战士」。

目击者：个阿伯成浸酒味

于是，有目击者留言还原事件真相，指「我喺月台见到，个阿伯成浸酒味，应该唔系晕而系醉酒，我望咗阵佢就搭返车走，大家唔使担心😂😂😂」。另有网民附和，表示「醒起之前去饮有个肥佬醉咗，几个消防员朋友都系咁样抬走佢😂😂😂」。

港铁回复 《星岛头条》查询时亦表示，屯马线锦上路站职员前晚（15日）8时许应乘客求助，登车处理一名相信是醉酒的乘客。按乘客的状况需要，车站派出数名职员协助他离开车厢，职员陪伴他在月台稍作休息后，该乘客表示不用协助，其后自行离开。

