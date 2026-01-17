旺角街头奇景 摩打手10分钟狂吸两包烟 网民大爆怪汉5年前旧事｜Juicy叮

旺角出现摩打手食烟街头奇景，一名四眼男子俨如人肉烟囱，被路人发现在10分钟内狂吸两包烟，在垃圾桶旁如表演般不断吞云吐雾。而这名四眼男似乎是区内「名人」，有知情的网民大爆其5年前的旧事。详情见下图及下文：

旺角街头奇景 摩打手10分钟狂吸两包烟逐张睇↓↓↓↓

楼主：10分钟chur咗2包

楼主本月13日在社交平台Threads上载短片发帖，留言「请教吓各路师兄佢练紧啲咩？我睇咗10分钟佢chur（紧迫）咗2包，真系增广见闻，果然术业有专攻Extreme Sport（极限运动）」。

片中见到一名四眼男在旺角街头一垃圾桶旁，埋首地以惊人速度连续吸食香烟，动作下下有力。

网民：以为播紧2倍速

这段被形容为「极限运动」般的吸烟短片，引来网民高度关注，不少人从「健身」角度进行调侃，戏称是「lung day（练肺日）」，目的是「练习紧肺活量」、「帮个肺做强度训练」和进行「去氧运动」。

四眼男的摩打手也令网民赞叹，有人坦言「唔睇侧边行人，以为播紧2倍速」。有网民笑称「只要食得快，尼古丁就跟唔上我」、「佢破紧健力士世界纪录大全」、「表演紧，大家有冇打赏佢？」、「单纯想污染附近空气…」。亦有人认为这正反映了「香港人系咁㗎啦，讲求速度」、「佢赶时间啊」、「一分钟烟break（小息）」。

网民：10分钟烧两包烟几富贵

部分网民从心理层面猜测，指四眼男可能是因为「过度悲伤」或「压力很大咁」；也有可能是「另类炫富🙏🏽」、「佢真系有食到入肺咩⋯⋯10分钟烧两包成烟都几富贵」。有网民也估计对方正在「打烟炮（只把烟吸到口中不吸入肺，再立刻喷出）」，形容是「到喉唔到肺」。

网民：斗快有癌

有人则正经地担忧其健康，直言这是「2倍速慢性自杀」和「报复性烧肺」、「爆肺攻略」、「斗快有癌」，同时预言「赶住投胎」、「肺癌由一天做成，个肺应该黑色🤐」。

另有网民爆料，指四眼男似乎是区内「名人」，留言称「俾另一半睇，佢竟然话以前成日见呢个人咁食烟😱😱（佢已经离港快5年都冇返过去）仲话我少行街」。

还有目击者留言，称「我有见到，佢仲系吸得半枝就唔要，俾个阿伯系咁执佢啲二手烟食，造福弱势人群」。

