带男童入九龙塘商场残厕做数 背囊友霸足1个钟传出对话声 网民狂嘲：土地问题｜Juicy叮

香港实在寸金尺土，土地问题严重，如今公厕都可当补习室。一名背囊友早前被发现带同一名男童，怀疑霸占九龙塘商场一伤残厕厕格温习数学。两人占用时间被指长达1小时，期间因为传出对话声而露馅。详情见下图及下文：

带男童入九龙塘商场残厕做数 背囊友霸足1个钟传出对话声逐张睇↓↓↓↓

楼主：过咗一个钟返嚟仲教

楼主本月14日在社交平台Threads上载两段短片发帖，留言「不如唔好喺厕所做数😭🙏 ，一个钟之前去厕所已经教紧，过咗一个钟返嚟仲教🥰」。

第一段短片从残厕厕格外拍摄，当中见到楼主正步往厕格外，期间录到内里涉及数学教学的普通话对答：

男童：44。

男子：对呀44呀，然后加0.5加0.5等于？

男童看似不懂回答，男子转问：44加1等于几？

男童：45。

第二段短片见到「落堂」情况，直击背囊友带同男童离开厕所，走向商场的商店。根据现场环境，估计现场是九龙塘一大型商场。

网民：计埋啲屎忽数

不少网民对这种在恶劣环境下仍能专心「做数」的行为感到惊讶，指「咁好学得唔得㗎」。有网民留言笑称「可能喺残厕做数有灵感啲」、「啲功课会唔会有味道😂」、「何意味」。楼主本人亦幽默回应指，功课大概是「屎味🥰」的。

部分留言充满黑色幽默，有网民戏称这是「真•读💩片」，更有人笑问这种行为是否在「计埋啲屎忽数😂」。

除了揶揄，亦有网民从现实角度分析，认为这反映了香港严峻的「土地问题」，导致有人需要另辟蹊径寻找教学空间。不过，更多人对长时间占用公共设施的行为表示不满，直言「真系救命」，并替厕格内的人担心，会「坐到脚痺」。

资料来源：amos_souppp＠Threads

