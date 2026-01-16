刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮

一名由机场往粉岭皇后山邨的刁钻乘客，早前电召的士时，不但要求「公司价」折扣，更大胆自定3项免收费，苛刻的做法惹来网民不满，调侃「免埋车资啦不如」。详情见下图及下文：

刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费逐张睇↓↓↓↓

乘客备注：免收所有隧道费用

楼主早前在社交平台facebook群组「的士司机资讯网 Taxi」以「免埋车资啦不如」为题上载相片发帖，相中见到的士订单截图，当中显示目的路程为机场一号停车场往皇后山邨皇盛楼。

订单列明一系列折扣选项，除了表明要 「公司价」折扣外，备注还要求 「免行李费」、「免机场停车场」、「备注：免收所有隧道费用」，并且「要收据」。

网民：衰过乞儿、又食又拎

回应的大部分的士司机行家及网民，均闹爆该名刁钻乘客，有人直斥指种行为「衰过乞儿」、「正宗大种乞儿」。

有人估计，乘客在享受折扣的同时索取收据，是为了意图向公司报销全额车资，从中获利，实行「又食又拎」——「除非客人Call车前在App说明折扣及收据，你情我愿，否则落车前西客要求收据，一律按表收费，呢啲机场返工西客，坐$190元车资，要求发出$300几收据返公司Claim钱，又食又拎，每日坐佰几蚊车，袋佰几蚊」。

网民：如同免加一、茶芥

另有网民生动地形容做法如同饮茶时，要求食肆免加一、茶芥，兼送糖水和送果盘。

不过，针对隧道费，也有网民分析指，由机场前往皇后山可选择行经「屯赤」隧道，本身就没有隧道费，认为涉事乘客可能只是不熟悉路线才列出相关要求。

资料来源：Wilson Nsh＠facebook群组「的士司机资讯网 Taxi」

