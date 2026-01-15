Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:51 2026-01-15 HKT
发布时间：11:51 2026-01-15 HKT

有港男在社交平台分享近日在越南旅行时的「不幸」经历，他的「扣账卡」（Debit Card）在当地被偷，未几被人狂碌1325万越南盾（约3931港元），但最终却以1招「穷人防盗术」而分毫无损，事主公开银行纪录揭开谜底，掀起热议，有网民幽默地表示：「咁叫好彩定唔好彩？」

港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？↓↓↓↓

所谓「扣账卡」（Debit Card），功能上像一张能直接消费的提款卡，付款时会即时从银行户口扣账，这与「先使未来钱」的信用卡不同，原则是户口有多少，才能用多少。

贼人偷卡分两次碌

这位网民在社交平台发帖，开头就直言自己「on9系越南俾人偷咗张debit卡」，不过，从楼主上载的银行截图可见，当楼主为失去提款卡而苦恼时，贼人相信也相当苦恼，楼主在帖文中亦写下预示贼人崩溃结局的引子：「之后个贼拎住张卡想开心地碌爆之际......」

银行截图显示，该名贼人先是尝试在手机店碌走13,250,000越南盾（约3931港元），其后更想在另一间越南酒店碌走港币$4051.47元，但两次交易均被银行拒绝。

网民：贼人崩溃或心谂「咁醒已经锁卡」？

有网民为事件配上对白：「贼人可能心谂：『莫非佢咁醒已经锁咗卡？』」但事实的真相却是，楼主的户口结余根本不足以支付，根据他分享的户口截图，其活期存款总结余只有港币$0.13元。

由于「扣账卡」直接连结银行户口，消费时即时扣数，有多少余额便用多少，在楼主户口仅余$0.13元下，贼人偷卡后即碌卡盗款失败，换言之，楼主银行户口结余只有$0.13，成为今次「防盗」成功的关键。

事件这个神反转结局，让楼主在帖文中语带双关地感叹道：「佢就好Ｘsad点解带去旅行嘅卡得$0.13，我就好Ｘsad点解我存款得$0.13。」

好彩定唔好彩？事主：我都想问

楼主的贫穷竟意外成为「防盗术」引来大批网民热议，有网民留言问他：「咁叫好彩定唔好彩？」，楼主也只能无奈回复：「我都想问。」

有网民亦贴图分享在泰国有类似经历，即变相因贫穷达到防盗效果：「我都试过！泰国俾人偷咗银包...贼仔锲而不舍碌咗几次，可惜入面得一蚊」，该网民因扣账卡被盗，险被贼人分两次碌5千多元港币，楼主见状即幽默回应：「咁你有钱过我。」

有澳门网民亦贴出自己只剩0.13澳门元的户口截图，高呼「原来friend底」，楼主则以「我就穷」的贴图回应，并笑称要「加返个门字」，场面令人哭笑不得。

网民：另类旅游防盗贴士

帖文亦引发网民创意大爆发，各种meme图及搞笑留言涌现，有人贴出Will Smith的经典meme图，上面写著：「当有一个小偷闯进我家，在到处找钱或值钱的东西，我：我跟你一起找」，完美演绎了楼主的心声。

一众网民纷纷笑称这是「贫穷防盗法」，「只要够穷就无事」、「真正防盗 => 盗无可盗」，有网民精辟地总结：「贼仔嘅敌人唔系警察，而系穷撚」，获得大量认同。不少人更表示，这次事件证明了去旅行带一张没什么钱的debit card是多么安全，「下次出远门系咪都应该带返张得个位数余额嘅debit card」，意外地为大家提供了另类旅游防盗贴士。

「扣账卡」（Debit Card）近年渐趋普及，它既能像提款卡一样在自动柜员机提款，也能像信用卡一样在全球商户凭卡消费。与信用卡最大的分别是，扣账卡直接连结银行户口，消费时即时扣数，有多少余额便用多少，有助使用者规划个人理财及避免过度消费。不少扣账卡更提供签账回赠及海外签账免手续费等优惠，成为许多人旅游消费的新选择。

来源：lyhenry＠Threads

同场加映：港女越南搭Grab惊被掳中途跳车 「个司机行紧相反方向！」最后结果是...↓↓↓↓

 

 

