「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮

香港寸金尺土，被喻为「港式世纪发明」的地台床，成为不少家庭的标配家具，有女网民近日在网上发帖，却大呻地台床是「人生买过最后悔嘅嘢」，直指是「最垃圾嘅家私」，引发极大共鸣及争议，有网民更精警总结：「地台床真系『睇落好用，用过想喊』嘅经典。」

「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊↓↓↓↓

该位女网民在帖文中开首即斩钉截铁表示：「最垃圾嘅家私一定系地台床！人生买过最后悔嘅嘢...」，对这一因本港蜗居环境应运而生的「世纪发现」，与以严厉批评。

楼主在帖文中解释，当初「谂得太天真觉得可以塞好多嘢」而购入手动揭盖式的地台床，没想到却是恶梦的开始。她附上图片，相中可见床褥被掀起一角，下方是需要手动逐块抬起的木制地台门板。

女事主含泪控诉 网民：抬床褥如「泊车」

楼主「含泪控诉」地台床有四大「罪状」，首先，她指出床褥「闲闲哋都几十kg」，除非「火烧后栏」，否则根本不会想抬起床褥，导致完全忘记下面收藏了什么。其次，正因整个过程太麻烦，即使有杂物也不会即时收纳，令储物功能形同虚设，更造成「极大心理压力」。

有同样经历的网民亦有深切体会补充：「每次谂住打开个柜咁劳师动众，都系默默地生闩番埋。」有网民甚至形容每次要打开所有储物格，都要将沉重的床褥多次移位，感觉「就好似攞住张床褥泊车」，苦不堪言。

事主闪到腰投降：不玩了

楼主在帖文再提到第三大「罪状」是，地台床经不起搬屋考验，重组后结构脆弱，「瞓喺度你会feel到有声」。而最终令楼主忍无可忍的是，她在整理时「头先闪亲条腰」，最终决定「含泪警世」，并在帖文留言区表示：「经过今晚之后，我已经即刻转会买番油压床，不玩了」。

帖文引来极大回响，大量网民表示深有共鸣，有人更精警总结：「地台床真系『睇落好用，用过想喊』嘅经典。」网民纷纷指出地台床的致命缺憾，就是「冇油压臂」，因此远远不及油压床实用：「油压床好用劲多，唔使先拎走张床褥已经Win!!。」

网民激辩：问题在于「冇油压」

支持者纷纷上载自家油压床的相片，展示其方便之处。从相中可见，无论是订制抑或现成购买的油压床，都配备油压臂，可以连同床褥一同轻松升起，下方是一个偌大的储物空间。

有网民更留言分享安装油压床的经验：「好多师傅都会系大陆厂到订家私，都用少少力的起佢个油压臂就会自己升起。」有网民追求极致方便，再建议选用「电动油压床」，表示只需「㩒个制就升起完全无难度」，有网民谓其电动油压床「用咗十年都无坏过」，彻底解决了手动地台床的痛点。

用家提油压床有潜在风险

不过，有网民亦对油压床提出安全疑虑，有留言上载标题为「油压床险夹死印佣」的新闻截图，并提醒「油压床架有潜在风险，不宜独自一人使用」。此外，油压臂故障亦是潜在问题，有网民指「坏咗就重到抬唔起」，情况可能比手动更「地狱」。

除了油压床，网民亦提供了其他收纳方案，有人上载相片建议使用加高床架，床下空间用作摆放有滚轮的胶箱，这样「吸尘拖地碌出泥好方便，清理仲方便过油压床」。

地台床支持者：「for储物，唔系取物」

不过，在众多批评声中，亦有不少网民挺身为地台床辩护，认为问题不在于设计，而在于使用者的期望与方法，有网民指出，地台床的本质就是一个「唔适合成日开嘅储物空间」，主要用于存放换季衣物、行李箱、甚至圣诞树等大型或非日常用品，基本上「一年先开一两次」。

有地台床用家指出，地台床的空间是「for储物，唔系取物」，只要摆放的是不常用、甚至「十年都唔会打开」的物件，它依然是个「好好用」的「小型杂物房」。

有网民认为在香港寸金尺土的环境下，地台床的巨大容量，比起租用迷你仓更为划算，直言「地台床悭过迷你仓」。有网民分享，只要将物品好好分类，其实拿取并非难事，有网民更坦言使用多时，自己「3间屋都用地台床，唔觉有咩问题」。

来源：yuenkkk＠Threads