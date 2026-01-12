天眼直击2分钟神偷细节 光头贼左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司机手机 得手后竟然细心做一事｜Juicy叮

一名戴鸭舌帽的四眼光头小偷，本月7日下午在等候小巴开车的空档，怀疑见猎心喜，光天化日之下在上车左𥄫右𥄫，当众猖狂偷走前座司机伯伯的手机。

大胆贼人在得手后，竟还不忘细心地做一事，令偷窃事件更「圆满」。而整个偷手机的2分钟过程，被小巴内的天眼全部直击，光头小偷的一举一动，甚至偷窃期间的内心波动，也被清楚捕捉下来。详情见下图及下文：

天眼直击2分钟神偷细节 光头贼左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司机手机逐张睇↓↓↓↓

一早上车坐司机身后

楼主本月8日在社交平台facebook群组「马路的事讨论区」，以「偷电话😏😏😏」为题上载短片发帖。

涉事小巴以旺角先施为目的地，根据车Cam显示的资料，事发于1月7日下午约5时半，片中的光头小偷一早上车，坐正司机身后的座位等候开车，车内当时只有零星数名乘客。

落手前小动作多多

光头小偷发现猎物（司机放于身旁的手机）后，不时左顾右盼，甚至转头望向后方乘客，并郁身郁势，除帽后又反戴鸭嘴帽，又不停摩擦自己的手机似在谂计仔，显得坐立不安。

虽然小动作多多，但神情却一直顾盼著司机身旁的手机，且不时偷望司机。整色整水一轮后，光头小偷终于下定决心出手，慢慢伸手到司机身旁，但却出师不利，鬼崇的右手因为司机突然望向倒后镜而无奈收回。

不死心的光头小偷及后再伺机落手，最终顺利偷偷拑走手机，并连随把手机置于座椅下方作掩饰，接著一心二用，一方面不时扮作若无其事地望向前方，同时留意司机反应，一方面却三扒两拨地双手除下手机壳以便收藏。短片为时约2分钟，在一名乘客上车后结束，并未知道事件的下文。

网民斥小偷正人渣

网民看清行窃全过程后，纷谴责光头小偷的恶行，直斥「阿叔电话都偷，真Ｘ街」、「正畜牲」、「正人渣」。

网民对贼人的「不专业」手法大感不解，质疑「咩年代呀…仲偷电话，真系onＸ贼」。不少网民认为在「依家度度都Cam（有闭路电视），做乜都知」的时代，盗窃无疑无得走。有人于是建议「报999啦⋯」，并相信「实捉到，放心」。

有人则留意到贼人的装扮，笑言「反转顶帽俾大家睇清楚呢个样~~ HAHAHAHA（哈哈哈哈）」；有网民更加引述「之前听节目话反转帽戴代表官非」，认为贼人此举无疑是自投罗网。

资料来源：Bosco Chu＠facebook群组「马路的事讨论区」

