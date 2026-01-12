香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮

后疫情时代，昔日如雨后春笋般冒起的本地口罩厂，如今还剩多少？有本港口罩厂老板近日在社交平台发文，一段「傻仔」自嘲的真诚自白激起巨大涟漪，该老板道尽为撑香港制造的口罩历尽辛酸：「......估唔到呢个傻仔决定，傻足咁多年......每个月输紧钱，我真系谂过执咗佢。」

香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」↓↓↓↓

这间创立于2020年疫情期间的本地口罩厂，其老板于上周四（8日）在社交平台发布了一篇感性帖文，短短数百字，却收获逾七千个赞好和数百则留言，他坦言：「6年前戆XX跟风开咗口罩厂，开嘅时候其实已经尾水，所以我估唔到呢个傻仔决定，可以傻足咁多年。」

「6年前戆XX跟风开厂」

老板在帖文道尽了这几年的辛酸，他直言，生意惨淡，每月亏损：「去到2024年，我真系谂过执咗佢。」他始终未有放弃，一股不服输的念头让他撑下去：「但唔知系唔系男人到中年，有一刻会突然想证明一次，我唔系靠运气行到今日，我系真系做得到。」

他表示，为了这个目标，他白天守著工厂，晚上自学AI和市场推广，用尽所有方法，在不断的跌倒与爬起中，终于在2025年实现了收支平衡。他随文附上了一段口罩厂的实拍影片，只见生产线上的机器密锣紧鼓地运作，将口罩自动化地包装入袋，每一个画面都代表著这份「香港制造」的坚持，他在帖文中最后写道：「我唔敢讲自己赢咗，但起码，我冇放弃。」

疫情时本港口罩厂逾85间 现月卖5千盒仅够交租

据香港货品编码协会 (GS1 Hong Kong) 记录，疫情期间，本港一度涌现超过85间口罩厂，解决了燃眉之急。但当需求回落，这些厂家便要面对残酷的市场现实，翻查这位口罩厂老板的过往帖文，他亦不时发文感叹经营困难的现实：「要一个月卖5000盒口罩，先啱啱够交租....」

他意识到，与其和天价租金硬碰硬，不如改变策略：「你以为你做生意，其实你系帮业主打工。」他们因此毅然放弃门市，主力发展网店，将节省的成本回馈给消费者。

「一张红衫鱼＝3盒口罩，你话痴唔痴线」

为了清货，他们甚至劈价至低于成本，在工展会上推出「$100／3盒」的优惠，老板形容当时的心态是「卖得一盒得一盒」，他在帖文中坦言：「个价已经低过好多大陆制口罩，仲要系香港制造。一张红衫鱼＝3盒口罩（你话痴唔痴线）。」

他坦言支持他走下去的，除了不甘心，还有对员工的责任感和对香港的初衷：「5年前𠮶段口罩荒，我到而家都记得，冇口罩用、被迫硬食质素参差...𠮶种无力感，一世都唔会唔记得。」 正是这份记忆，让他固执地相信「香港人，应该有得拣一个自己放心嘅口罩」。

网民用行动力撑：「原来仲有香港口罩」

帖文一出引发热烈回响，大量网民留言「加油」洗版，更有大量网民二话不说，直接「用行动支持」，许多人贴出自己的订单截图，金额由数十到数百元不等。

面对突如其来的热情，老板在留言区既惊又喜，他贴出一张堆满准备寄出的货件纸箱的相片，并写道：「估唔到有咁多人支持我哋，多谢你哋，真系好感动......」

在热帖翌日，这位口罩厂老板发表新帖文，开首即道：「今日我发觉......我真系错晒。」他坦言，当初是外甥建议他在社交平台发文，他对提议嗤之以鼻：「我仲串佢一句：『边会有用呀，咁易就好』」。然而，一夜之间暴增的订单和留言，让他意识到自己的错误。

但最触动他的，并不是生意的好转，而是来自陌生人的温暖：「最令我开心嘅，唔系啲单，系好多嘅留言：『千祈唔好唔做呀』、『屋企都有几盒你哋嘅口罩』。原来做生意除咗赚钱，仲有啲嘢可以令你更开心，窝心到有啲想喊。」

最后，他向所有人承诺：「多谢大家嘅支持同意见，我哋一定会继续，畀大家用到『香港制造』嘅口罩。」

老板感动：「做生意除咗赚钱，仲有......」

有长期顾客留言称：「一直都用你哋，舒服同价钱极合理，如果唔系你mark呢D价，我可能唔会出一日街舍得换2-3次口罩。」老板深受感动地回复：「你话『可以放心一日换2-3次』呢句，我听到真系觉得我哋坚持有价值。」

有网民坦言：「你地唔讲都唔知原来仲有香港口罩」，老板即回应：「仲有好多产品仲坚持香港制造。」当有人提出开发3D立体口罩的建议时，老板也坦诚地回应成本问题：「我哋都谂紧...不过要买多部3D机都要几十万。」

不敌淘宝同拼多多？「我唔想赢喺『港产』呢两个字」

在引发热议后，这位老板在最新的帖文中，抛出了一个尖锐的问题：「香港零售冇可能赢到淘宝同拼多多？」他坦言，在价格上毫无优势，甚至承认「淘宝客服同送货，其实做得真系好好。」

因此，他为自己和工厂定下了一个新的目标：「我唔想赢喺『港产』呢两个字，我想做到最好嘅系『香港速度』。」他认为，香港零售仍有一个完胜对手的优势，就是「送货嘅速度」。

他以当年新加坡建国总理李光耀来港订制西装隔天就能取货的故事为例，期盼能重现「香港曾经系效率同服务嘅代名词」的辉煌，他表示：「你哋畀贵少少，唔止系支持『香港制造』，我仲要交到其他嘢俾你哋。」他更向所有顾客征求意见，希望能不断精益求精，最终成为可持续发展的真正实力。

来源：thehongkong.mask＠Threads