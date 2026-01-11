Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:15 2026-01-11 HKT
发布时间：13:15 2026-01-11 HKT

一名港人移民英国5年后，日前在网上发文分享悔不当初的心路历程，大呻「活著很累」，感慨「已经返唔到转头，回头已是百年身」，并以唐代诗人杜甫《登高》内一句「艰难苦恨繁霜鬓」抒怀。详情见下图及下文：

移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身逐张睇↓↓↓↓

楼主：好后悔移民英国

才刚踏入2026年，楼主便于本月7日在社交平台Threads以「后悔移英」为题发帖，开宗明义地表示「居英将近5年，好后悔移民英国」。

楼主先回顾旧日负笈当地的情景，指「十年前喺呢度读书，医生有得即日或翌日睇，NHS（英国的公营医疗系统）未崩溃，经济向好，成个国家欣欣向荣」。之后再说到现在「而家系点？大家都心里有数，无论政治定系经济都系江河日下，只会继续衰败落去」。

楼主：移民后唔觉系英国一份子

楼主并感慨，移民5年后「都唔觉得自己系呢个国家嘅一份子，权利亦不获尊重」。接著，楼主顾影自怜地表示「一个打紧一份牛工，无经济实力嘅异乡人，日子真系好难过。

楼主再次想当年，指「本来喺香港有份好好嘅工，薪酬唔系特别高，但系非常稳定，当年仲有老细叫我去考更高级嘅职位」。

楼主：扣埋税月薪不足港币2万

楼主续指，「就算当年考唔成，而家应该起码月薪6万，就算躺平唔搏，十年后都应该有12万至14万。反观自己而家扣埋税，港币2万月薪都未到」。

楼主于是说到重点，如果当年无移民「可能而家嘅处境已经好好多。但系已经返唔到转头，回头已是百年身。艰难苦恨繁霜鬓。活著很累」。 

同路人承认好多嘢唔似预期

有同路人留言时附和楼主，指「我都后悔移英」，指出「好多嘢唔似预期」，并计划「储多几年钱就会离开英国」。亦有网民从另一角度出发，认为「如果无移英，在港生活会系点…仲孭紧层负债三球嘅楼，每月还楼按，份工朝不保夕」。

过来人以自身经历鼓励楼主

有过来人则以自身经历，分4点鼓励楼主：「我以前都揾十几个（万）一个月，但同而家揾2万，生活质素差唔多。系，人工差5至6倍——

•第一，我人工咁高，喺香港其实好大压力，每日都要扮好Motivated（有动力）好Positive（积极）咁Chur（催促）数。咁多年，我好攰啦。我想一觉瞓到天光。

•第二，喺英国都可以努力揾自己嘅价值，我都会努力向前行，我知我人工唔会去返以前，但我仍然有进步，有好多人欣赏我哋努力，会有升职机会，会学到以前唔识嘅嘢。

•第三，我女好适合英国嘅教育，见到佢读得好又开心。

•第四，香港带来嘅钱，做下投资（投资可升可跌），整体收入拉返高少少」。

网民：一开始根本就唔应该走

对于楼主的悔意，有网民直言「讲到咁委屈咪返去啰，无人留你」，并明言「如果净系睇钱一开始根本就唔应该走」。于是网民坦言，自己当年因「计过数」选择留港，现在「每月收紧20万」——

「我一早就讲咗做人最紧要理智冷静，唔好受同辈／网路媒体／社会气氛影响太多。当年好多人想走，亦唔少人走咗，我计过数，2019时我揾紧8万-9万个月，去到英国只会得返最多3万（有牌professional（专业）），一秒都无犹豫过，果断放弃唔会去英国。回头睇返而家2026年，今年连bonus（花红）每月收紧20万，英国？睬佢都有味」。

资料来源：therecreationalifter＠Threads

