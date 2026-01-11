Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:57 2026-01-11 HKT
发布时间：10:57 2026-01-11 HKT

一名港女早前乘搭港铁时有奇遇，偶遇一群印尼游客后，被对方即场送糖提亲。对于这件大奇事，回应的网民细思极恐，多番提醒「唔好食陌生人啲嘢」，但女事主却早已把糖果吃掉，并自爆进食后的感觉。详情见下图及下文：

印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐逐张睇↓↓↓↓

楼主：拍一拍膊头俾咗粒糖我

楼主本月初在社交平台Threads上载港铁车厢内的自拍相片发帖，讲述被印尼人当众提亲的始末——「头先坐紧地铁，突然有一班人围住我坐／企（真系好多人），个阿妈拍一拍我膊头俾咗粒糖我，表示佢哋系印尼嚟玩嘅Family（家庭）」。

楼主接著表示这位「印尼family」的母亲「开始问我识唔识讲英文、系咪本地人，再同我逐个介绍坐紧我对面嘅佢个大仔二仔同个女等等…」。

出乎意料的是，楼主指出，对方最后问她一句：「“Would you marry my son?”（你愿意嫁给我的儿子吗？）」。

楼主对此惊讶地表示「Me（我）：？？？🤯🤯🤯」，并扬言「第一次喺地铁上俾人求婚，成就达成✅」。

楼主：先收糖果后提亲

对于网民的热心回应，楼主在回应栏作进一步解释，指她是在收到糖果后才被问及婚事——「主要系食完佢先开始佢嘅对话，如果佢对话在先俾糖在后我一定唔食，因为佢周围派糖，唔止我一个食咗🤯」。

网民细思极恐：唔好食呀

不少网民对事主食用陌生人给予的糖果表示担忧，留言指「唔惊粒糖落药／落毒／落降😱」、「唔好食呀😩」、「小心被落降。。。」。

网民并多番提醒事主「危机意识太低」、「其实件事好危险」 、「妈妈冇教你唔好食陌生人啲嘢？」、「阿妹，你细个时阿妈冇教你唔好乱食陌生人俾嘅嘢咩😱😱😱😱😱」、「唔识七俾嘢食你都摆入口😂」、「唔好乱食陌生人俾嘅嘢呀……🤯」。

有网民则细思极恐，猜测糖果可能「落咗情降」或「迷晕药」，甚至有人开玩笑称「食咗糖就系应承，你食咗？」、「可能佢仲有一个仔过咗身，你收咗粒糖代表同意冥婚😮‍💨」。

楼主补充食后感

由于已把糖果食落肚，楼主不忘补充食后感，指「粒喉糖好好食😹」；食糖后「隔咗日都冇」感到不适，并表示「今日好精神咁做gym（健身）😹 hope all is fine（希望一切安好）」，但会继续「观察几日」。

资料来源：stephykc＠Threads

↓立即下载星岛头条App↓

