排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮

有公屋申请人的一派和二派时间，仅相隔短短约两星期，对于这个「一月两派」的极速效率，申请人坦言「快到过份」、「完全冇心理准备」。网民则替其拒绝一派的东涌新楼后，博二派成功获得心仪单位感到高兴，并大赞二派这区「劲好住」。详情见下图及下文：

排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份逐张睇↓↓↓↓

12月9日拒绝一派

楼主上月底在社交平台「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上载两封「配房通知信」的相片发帖，自爆极速获二派的时序，指「2扩（2人，扩展市区），11月头pass（通过）资产审查，唔够一个月一派，20日后二派，快到过份🤣」。

楼主续指「我（12月）9号先正式拒绝一派，扣除周未非办公日，房署唔够一个星期就二派😅」。

二派信12月22日寄出

根据楼主展示的「配房通知信」，一派位于东涌的新楼翔东邨，信件的邮戳为12月1日；二派位于沙田，1980年入伙有约46年楼龄的沙角邨，邮戳为12月22日。

11月初合格 12月初一派

楼主在回应栏透露，申请公屋的轮候时间长达7年，申请日期为2018年9月，二派的2至3人单位面积为249呎，月租1400元；并补充「7月见主任，9月头网上显示处理中，补咗2次资料，11月头合格」。对于极速获二派「完全冇心理准备😅」。

综合楼主资料重组派屋时序：

。2018年9月申请上楼

。2025年7月见主任

。9月头网上显示处理中

。补充两次资料

。11月初通过资产审查

。12月1日寄出一派「配房通知信」——派东涌翔东邨

。12月9日正式拒绝一派

。12月22日寄出二派「配房通知信」——派沙田沙角邨

楼主：细个沙角返学半个沙角人

楼主看来对二派的沙角邨感到满意，扬言「除咗旧，毫无缺点」，甚至自称「细个喺沙角返学，其实都算半个沙角人」。

不少回应的网民纷给楼主送上祝贺，指「恭喜晒」、「恭喜！同住条邨」、「人生胜利组」等。关于派屋效率，有网民估计「你拒绝咗（一派），都系两个星期就已经二派，真系大把货而家」。

编配房屋享最多3次机会

根据房署资料，全港公共屋邨主要分布在4个区域，分别为 ：(a) 市区（包括港岛及九龙）；(b) 扩展市区（包括东涌、沙田、马鞍山、将军澳、荃湾、葵涌及青衣）；(c) 新界（包括屯门、元朗、天水围、上水、粉岭及大埔）；及(d) 离岛（不包括东涌）；而申请人可更改选择的区域。

至于公屋申请人于编配房屋时可享最多3次机会（每次编配一个单位），获编配位于所选择区域的公屋单位。如果拒绝全部3个配屋建议，必须提出可接纳的理由，否则申请会被取消。因此，申请者口中的「一派」、「二派」、「三派」，即是选择单位的机会。

