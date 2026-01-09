北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮

港人北上消费热潮从吃喝玩乐，延伸至交通出行，近日有转场深圳机场出发的港妈，在社交平台发帖，大赞从深圳机场返回香港市区的体验「好方便」，更声称：「全程一个半钟，包括过关！」掀起热议，网民们再纷纷分享各种悭钱悭时间的秘技。

北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半↓↓↓↓

有港妈在社交平台发帖分享，她与家人由内地湖北神农架旅游完毕，回程时首次尝试直接从深圳宝安国际机场返回香港。她指，在机场出闸后，便能看到前往香港的旅游大巴柜台，她以人民币180元（约港币200元）购买了「一大一细」的车票。

楼主实测：1.5小时深圳机场抵达钻石山 包括过关

整个过程相当畅顺，首先获安排乘坐7人车，约20分钟便到达深圳湾口岸，过关后，按照指示登上旅游大巴，直达本港钻石山市区，楼主惊叹：「从我机场上车到钻石山1.5h！」这时间更已包括过关时间。

她又补充，其实还有其他香港目的地可供选择，而且「深圳飞内地有更多目的地选择，同埋有时候会平啲！」，为港人提供了返港交通的新思路。

精明网民：分段买票更划算？

帖文一出，即引来各路「旅游达人」留言，有网民踢爆，直接在机场买套票未必最划算，并教路：「2个人以上的话出深圳机场直接call车去任何口岸，去到口岸过关后，再买直通巴嘅票，都平过你直接系深圳机场买。」这方法让楼主大感惊讶，回应道：「吓...我念住一大一细（人民币）180（元）全包好平添。」

另一位网民亦分享亲身经历，指上月傍晚时段「系深圳机场call车去深圳湾口岸只需要28分钟，人民币57蚊（约港币63.6元）」，即使带著两大件行李和婴儿车，也认为比逼地铁舒适得多，进一步印证了分段安排交通可能更具弹性及性价比。

Call车 vs 地铁：哪个更快？

不过，对于楼主1.5小时的「神速」，亦有网民提出质疑，有熟悉路线的网民认为，从深圳机场乘搭网约车，随时比地铁更慢，指出：「深圳机场叫网约车去深圳湾口岸，系比地铁11–》(转)13线慢成10分钟以上」，加上「东滨隧道经常塞15-20分钟」，认为楼主的说法有点「吹水」。

有网民则反驳指，这正正反映了不同时段、不同交通方式的体验可以相差甚远，繁忙时间路面交通难以预测，而乘搭地铁则相对稳定。有网民则补充，选择哪种方式，还需视乎旅客的行李多少、出行人数以及对时间的预算。

北上深圳转飞：飞日本平过香港三分二！

综合网民意见，港人选择从深圳出发，除了贪其方便，最大的诱因始终是「平」，有网民分享经验指出：「深圳飞最有价值系复活圣诞节飞日本」，价格甚至可以是「香港1/3价」，吸引力十足！

此外，对于需要乘搭早机的旅客，有网民建议可提早一晚入住机场附近的酒店，价钱相当实惠，「都系人民币100-人民币150晚（约港币111元至167元）」，而且不少酒店更提供免费送机服务，省却不少烦恼。

来源：strawberrypinkhk＠Threads