港铁车厢「鱼乐无穷」 车门惊现生猛游水胶边 网民献计：养鱼仔即变打卡点｜Juicy叮

有乘客日前惊见港铁车厢出现「鱼乐无穷」奇景，一条胶边在车窗夹层内生猛游水。网民连随献计，建议在内养鱼仔可即变打卡热点。详情见下图及下文：

港铁车厢「鱼乐无穷」 车门惊现生猛游水胶边逐张睇↓↓↓↓

楼主：搭铁都有新嘢睇

楼主前日（7日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「搭铁都仲可以有新嘢睇」。片中见到现场为屯马线，列车驶至柯士甸站月台，当中的车门玻璃夹层充满积水，积水随列车行驶荡漾，胶边在内随波逐流。

由于场面乍看俨如一个迷你水族箱，有网民认为「好有动感」，生动地形容「好跳皮吓㖞」、「好生猛嘅游水胶边🤣🤣🤣」。

网民：动感列车养鱼仔

不少网民接著笑言是港铁的新设施，笑称为「水上乐园」、「动感列车」，甚至是「水舞间」、「水平仪」，建议「加啲闪粉可以整流沙玻璃门」。

最多网民建议在内「养鱼仔」、「可以养鱼啦」、「可以养几条鱼仔」、「系咪可以养鱼了」；又称「加只小船」、「养埋啲彩色山坑鱼仔喺入面，又可以成为香港特色。 肯定好多人又『打卡』🤭」，实行将其变成「港铁金鱼缸」、「海洋列车登场啦」、「海洋探索号🤣」。

网民：以为有条蛇

另有幽默的网民表示，这是港铁最新推出的「防晕车浪设计」，只要「望住佢发呆望成程车🤤」，就能有效防止不适。有人却错觉「以为有条蛇捐咗喺个窗入面」而「吓死」。有回应的网民还上载同款短片，见到列车飞驰的瞬间，车窗玻璃夹层内有一潭水在蠢蠢欲动。

资料来源：jirohh＠Threads

相关阅读：

短裙女港铁车厢内夸张撑伞 网民估有实际需要 知情者爆料欲言又止

闯屯马线车厢乱飞 得戚偷袭女乘客 港铁透露白鸽终极下场

港铁乘客无端端开车厢「紧急窗」 唔识收科惊现险况网民见过几次：开窗后原来系咁