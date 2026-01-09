黑超义工北区公屋家访 壮汉关心有咩人生目标？ 户主吓坏：系诈骗定踩线 网民疑眼镜藏一蛊惑招｜Juicy叮

有黑超义工壮汉日前到北区公屋家访，揿门钟关心住户「有咩人生目标？」。女户主被吓坏，指「无啦啦两个大男人戴住副黑超星期日嚟家访，又唔讲自己咩义工组织」，担心是新型诈骗还是岁晚踩线。网民因应可疑的黑超，怀疑眼镜暗藏一蛊惑招数。详情见下图及下文：

楼主：男人A拎小册子 男人B戴副超

楼主本月4日在社交平台Threads发出警世帖文，留言讲述被选中家访的经过，指「今日（4日）中午有人揿屋企门钟，我老公开门，有两个高大男人企咗喺度，男人A手拎小册子，男人B就戴住副超」。

楼主续称「一开门，男人A就问我老公『有咩人生目标？来年有咩想进步？』。我出嚟望咩事啦，男人A同我Say（讲）咗声Hi，话想家访㖞，我问『你哋边度嚟？』，男人A就话『我哋普通义工嚟㗎咋，想关心下大家』」。

楼主：唔讲自己咩义工组织

接著，楼主警惕地表示，「无啦啦两个大男人戴住副黑超星期日嚟家访，又唔讲自己咩义工组织，当我傻Ｘ or what（或是甚么）。我话『你都见我哋咁后生，无咩嘢要关心』，老公就关门」。

楼主机警地察看后续情况，指「关门后，完全听唔到佢敲其他邻居门『关心』佢哋。我哋5分钟后出门口，都唔见佢哋停留喺同一层。全层廿几户，净系嚟『关心』我哋两个行得食得瞓得嘅人？？？」，于是向网民查问「有咩Threads友知呢啲系咩新型诈骗？定年近岁晚走嚟踩线？」。

楼主：个男人操流利广东话

到翌日（5日），楼主在回应栏补充进一步资料，指「我当日都即刻Send（传）咗Email（电邮）俾管理处，今日都覆咗我转交咗相关部门跟进。因为屋企对门无鱼眼，所以都研究紧买咩Cam（镜头）摆门口」。

楼主并补充背景资料，透露「地点系北区公屋🏠，当时乜都无影低」、「个男人操流利广东话」，并感慨「原来踩线都可以咁明目张胆！

网民自爆经历：白撞话整铁闸

有回应的网民附和，直指两男「摆明踩线」，建议楼主「报管理处，最好装返个Cam喺屋企门口」，并分享自身经历，表示「年近岁晚，平日下昼得工人姐姐同小朋友喺屋企，条友话整铁闸，好彩姐姐醒目无开门，之后我哋睇返Cam Cap（截图）低条友仔个样报管理处」。

另一网民接力自爆「我工人上星期见个唔识嘅人揿钟唔开门，转头就伸手试开度闸，佢听到声就打俾我问点算，我打去管理处叫保安上去睇，条友见有人出电梯即刻缩手，再揿钟，我叫工人开门，同保安讲唔识佢，之后我返嚟保安经理话条友系跟人尾喺停车场入大厦，年尾而家好多呢啲人」。

网民料太阳眼镜或有蛊惑

有心思细密的网民更加突破盲点地作出惊人猜测，指男子戴的太阳眼镜可能有蛊惑，附有摄录功能，意图录影，警惕事主「𠮶副超唔会系𠮶啲录影眼镜呀」、「屋主打开门咩都俾人录低晒」。

有部分网民亦认为事件极有可能是「年底踩线」，目的是「来看你家有甚么人屋内甚么环境，有人肯倾计就索到料」；另有人提出对付踩线的方法「应该一边拖住佢，另一边打落去揾实焦（保安）上来捉人」，或报警处理。也有人估计「大机会系踩线，另一个可能系𠮶啲ＸＸ人生教练课程NLP老点的学员来做Sales（销售员）当挑战」。

