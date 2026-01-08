疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮

一位打扮斯文又时髦的金发少女，早前怀疑在旺角一间动漫周边精品店盗窃商品，店主在网上发文公审寻人的同时，意外曝光了女疑匪的靓样。有网民齐堕美人计，受美貌迷惑下，竟然代为求情「咁靓女就算数」啦，有人甚至豪气地指「几钱，我帮佢俾啦」。详情见下图及下文：

疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计逐张睇↓↓↓↓

楼主：偷咗怪兽8号货品

楼主本月2日在社交平台Threads上载相片发帖，留言讲述一宗怀疑店铺盗窃案，指「新一年第一件事寻人😞😞。麻烦呢位小姐尽快联络本店！有呢位小姐嘅消息都可以联络我哋！！偷咗怪兽8号（编按：松本直也创作的日本漫画）嘅货品😞😞😞。#怪兽8号#动漫周边#动漫精品」。

发布的两张相片相信为闭路电视截图，相中人为一名身穿外套戴颈巾的长发甜美少女。因应这宗怀疑店铺盗窃案件，不少网民建议楼主报警处理——「报警喇」、「一定要报警，唔好姑息呢啲人」。

网民：呢啲人需要惩罚

但有人质疑单凭截图难以证明盗窃行为，建议楼主提供如「CCTV之类咁」等的更多证据。相信是店主的楼主回应称：「事主琴日仲有段畏罪潜逃片」，但因「容量太大就唔特别Cap（截图）出嚟」，并进一步爆料指「今日（3日）差佬带埋来自首了」。

正义的网民谴责贼人所作所为，认为「呢啲人系需要啲惩罚」、「偷嘢系心态上，靓唔靓女都会偷」、「好人好者做贼？」、「好眉好貌生沙虱」。

网民：大头虾唔记得俾$

话虽如此，不少网民却似乎中了美人计，对少女的外貌评头品足一番，指「卿本佳人」、「咁靓女，一定唔会偷，你暗恋人啩？」、「咁靓女，唔似偷，只系大头虾唔记得俾$」、「大美人一个，咁靓女就算数啦」。

甚至有人豪气地表示「几钱，我帮佢俾啦」、「哥哥帮你俾$😍😍😍」，于是被批评「某啲人三观跟著五官走」，不满如此说法有助长不法行为之嫌。

资料来源：b26shop_hk＠Threads

