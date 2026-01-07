玩出火？「做样」带女配肾竟配中 港爸缩沙拒捐救侄 离谱真相竟藏医生名字里｜Juicy叮

有港爸在社交平台发长文，指其35岁的侄仔急需换肾，他本著「唔想失礼」的心态，带同20岁的女儿去做检验配对，岂料竟真的配对成功，他决定「缩沙」，结果令他一家陷入了前所未有的道德困境：「我同老婆第一次觉得『亲情』原来咁可怕。」

这篇关于「捐肾救侄」的Facebook帖文近日在网上引发激烈争议，根据楼主帖文，当得知大哥的儿子，即家中「顶梁柱」的侄仔急需换肾时，他讲了句场面话：「一家人，梗系试下啦。」他坦言，当初真的只是「做做样」，从没想过配型会成功。

令他始料不及的是，报告出来竟显示其20岁、仍在读大学的女儿是合适的捐赠者，之后，大哥一家开始日日上门，由最初的恳求，演变成后来的下跪哭诉，「求你哋救佢」、「捐一个肾又唔会死！」种种说话，让楼主感到心寒，形容「好似我个女系一件『可以用』嘅嘢」。

更让他心痛的是，当他询问女儿意愿时，女儿平静地说：「其实我同佢唔熟......如果你哋要我捐，我会去。」楼主明白，这句不是「我愿意」，而是「我唔想你哋为难」。

最终，楼主为了保护女儿，决定拒绝捐赠，并直接向大哥表明立场：「我唔想任何人死，但我更加唔会用我个女去换。」他坚守「器官捐赠，永远只能系捐赠者自愿」的底线，并告诉女儿：「你唔需要为任何人嘅命，交出你嘅身体。」

网民狠批：俾假希望人，仲残忍！

楼主的帖文非但未获同情，反而引来网民排山倒海的批评，大部分留言直斥楼主当初「做做样」的伪善行为：「根本我点都唔会帮，咁一开头就咪撚去配」、「无心帮就唔好去，去左就预左帮。」认为楼主给予了对方希望，最后却亲手将其扼杀，这种行为比直接拒绝更残忍，「俾咗个希望人又扼杀人希望，呢D先PK。」

不少网民亦以「角色互换」的角度反问楼主：「如果角色调转，病既系你个女，你想人地点对你地？」、「如果系你个女需要换肾，你亲戚配对到但唔肯，你又会唔会谅解佢？」直指楼主的决定缺乏同理心。

真假难辨？网民化身侦探踢爆疑点

在激烈的讨论中，有眼利的网民化身「侦探」，从楼主上载的医疗收据中医生的名字提出质疑，怀疑此事件别有离谱真相。该收据显示，手术于2024年10月进行，当中外科医生收费为5万港元，麻醉师费用为1.6万港元，连同总医院收费，总额高达106,792港元。

然而，有网民指出，收据上的外科医生「黄ＸＸ」，其实是耳鼻喉专科医生，不禁质疑：「耳鼻喉科医生去帮人换肾？」、「黄ＸＸ系耳鼻喉科，同你个故仔差少少」，令事件的真实性大打折扣，部分网民怀疑楼主所述为「AI故仔」或博取流量的「农场文」。

《星岛头条》记者翻查注册医生名单，仅有一名医生与楼主出示的医疗收据上的医生名字吻合，而该名在尖沙咀执业的医生，其专科为耳鼻喉科。

