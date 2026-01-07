新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮

多个社交平台昨日（6日）疯传在本港药房出现怀疑新型「掉钱包陷阱」，帖文由亲历事件的当事人发出，引起网民热议及警惕。

新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续↓↓↓↓

一则怀疑是新型「掉钱包陷阱」的帖文昨日（6日）在Facebook及Threads等社交平台热传，引起关注，楼主在大型连锁药房购物时，遇到一宗可疑事件。

他忆述：「喺ＸＸ买药𠮶阵，将个篮放喺地上睇货。期间一名戴口罩嘅男子喺附近徘徊。」正当楼主准备离开时，赫然发现自己的购物篮旁边，多了一个露出大量现金的钱包。

从楼主上载的相片可见，在店舖的木纹地板上，一个颇为残旧的黑、啡色皮质银包跌在货架与购物篮之间，最可疑的是，银包并未合上，反而有一大叠钞票从中「吐」出，其中一张500元大钞的银码清晰可见。

拆解背后布局 跌银包是骗局开端？

由于整个状态显得极不自然，仿佛是刻意摆放，引人注目，有网民就质疑：「点解咁大个银包啲$500会净系凸个银码出嚟咁得意嘅？」

楼主当下感觉这与常见的「掉钱包陷阱」骗局十分相似，于是并无触碰银包，而是立即呼叫店员前来处理。没想到，就在店员正要捡起银包之际，那名一直在附近徘徊的男子即刻冲上前，并「亮身份证认领，反应异常冷静熟练」，这一切让楼主更生怀疑，认为自己险些陷入「捡钱包反被诬陷偷钱」的骗局。

网民吁报警提醒「千万别碰」

帖文一出，随即被网民疯传，不少人分享并加上警告字句，提醒大众：「跌银包党，大家小心啲，见到呢啲唔好执，好心都唔好做。」有网民又谓，这种手法在内地曾出现，担心是「你一执佢就话你偷咗佢钱，虽然可以即刻叫佢报警，但麻烦嘥时间就无谓啦」。

网民反应极为热烈，大部分网民都认同这很可能是骗局，并对此感到愤怒，许多人认为最安全的做法是不要触碰，直接通知职员或报警：「呢啲情况梗系去揾职员叫佢哋埋嚟处理啦，千奇唔好自己执起呀！」

不少网民忆述，这类骗案其实是「几十年前乡吓个啲跌钱党」，现则在香港「复活」，有人分享自己「多年前喺深圳福田遇到过有人刻意喺我面前跌咗一包金」，最后紧记「贪字得个贫」的教训才避过一劫。

网民们又以半开玩笑的语气「献计」，表示要用更无赖的手法应对，例如「一脚就踢落柜底，等佢爬低慢慢执」、「扮唔觉意踢个银包出铺头」，甚至有人笑言要「当波咁踢」。

不过，有网民亦感叹骗徒手法层出不穷，指出：「有时喺街上，啲人有咩事冇人帮，唔系冇原因，世途险恶，令到啲人越嚟越冷漠。」

