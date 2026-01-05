Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗南生围冬日晨雾 遗落尘嚣之外 天文台都赞：世外仙境｜Juicy叮

更新时间：15:48 2026-01-05 HKT
发布时间：15:48 2026-01-05 HKT

晨光初醒拂过树梢，掀起薄雾如纱，惊动了仍荡在朦胧里的芦苇。浮动的银白，是遗落尘嚣之外的仙境。香港天文台昨日（4日）在facebook专页以「冬日晨雾😶‍🌫️」为题，上载网民的美拍照片和短片，留言解构元朗南生围如何练成晨雾仙境。详情见下图及下文：

守在破晓边缘 捕捉元朗南生围冬日晨雾 天文台都赞：世外仙境逐张睇↓↓↓↓

辐射雾日出后消散

天文台在帖文中表示，「前排天色几好又唔算太大风☀️，有人喺日出时分捕捉到 #辐射雾靓景😍，佢哋镜头下嘅南生围睇落真系有如世外仙境✨呀!!」。

天文台接著解释，「『辐射雾』个名其实系源于 #辐射冷却现象，一般喺天朗气清、风势微弱嘅晚上🌃，新界空旷地区会因辐射冷却而显著降温，靠近地面嘅水汽就有机会凝结成雾啦🌫️~ 不过辐射雾喺日出升温后就会逐渐消散，见到嘅话记得要把握时间影多几张相啦📸😉。

网民：奇妙的大自然

（摄：Jessica Li、Terry T Y Wong、Felix Ip、Eric Tse / 2025年12月28 - 30日 / 南生围 / #CWOS）#社区天气观测计划 #RadiationFog RadiationCooling」。回应的网民大赞现场堪比「仙境」，感叹「奇妙的大自然」。

交通及路线：元朗港铁站🚇G2出口 > 元朗旧墟路 > 山贝路 > 南生围

元朗站G2出口，过天桥，沿元朗旧墟路往东头村方向走，行约10分钟到山贝村，经过屋苑采叶庭继续行，再走约10分钟便可沿路进入南生围。

短片（摄：Eric Tse / 2025年12月28日 / 南生围 / #CWOS）

天文台气象冷知识《浅谈辐射雾》：

资料来源：香港天文台facebook专页「香港天文台 HKO」

相关阅读：

南生围炼成「晨雾仙景」引关注 天文台：已出现XXXX现象

披一身薄雾如轻纱，

      张手招摇。

晨光肆意张扬穿过，

      朦胧飘渺。

美，

      在宁静处颤动。

南生围飘渺晨雾迷醉网民 摄影师分享追雾心得

